Grupul coral Song susține patru concerte pe litoral

După 20 de ani de tăcere, Song, unul dintre cele mai îndrăgite grupuri corale din România, condus cândva de regretatul Ioan Luchian Mihalea (15 decembrie 1951 - 29 noiembrie 1993), s-a reunit într-o nouă încercare de a bucura publicul cu muzica internațională și românească de calitate. De această dată, faimosul cor, cu un stil interpretativ proaspăt şi original și o tehnică vocală tinzând către perfecţiune, va evolua sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. „Am avut și norocul să găsim, în sfârșit, un dirijor pe măsură, pe Daniel Jinga, o personalitate binecunoscută în lumea muzicală de gen și cu o valoare certificată de faptul că a primit încrederea PRO TV să se ocupe din punct de vedere muzical de show-ul „Vocea României“. (...) În mod cert, „Cântecul acestei veri” se numește Song!”, a spus Luminița Velciu, membră a grupului coral. „Mi-am dorit de multă vreme să lucrez cu Song-ul, căci are o tonalitate aparte și o veselie pur și simplu contagioasă. Am convingerea că împreună vom reuși o serie de proiecte care să entuziasmeze iubitorii de muzică de calitate”, a spus dirijorul Daniel Jinga.

TREI ZILE, PATRU APARIȚII ÎN PUBLIC Primul concert, după două decenii, a avut loc pe 30 iunie, cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a Universității București. Au urmat două miniturnee la Onești și Bacău, iar acum a venit momentul ca Song să vină pe litoral, pentru a susține patru concerte în perioada 8-10 august, în cadrul turneului „Cântecul acestei veri”. Primul concert va avea loc vineri, de la ora 19.00, la hotel Paradiso din Mangalia, alături de un invitat special, Nicu Covaci. Sâmbătă, Song va cânta, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu” din Medgidia, în cadrul galei de închidere a celei de-a XI-a ediții a Taberei Internaționale de Pictură „Lucian Grigorescu”. Duminică, de la ora 19.00, grupul coral va evolua pe scena Casei de Cultură din Cumpăna, pentru ca apoi, de la ora 22.00, să cânte în Eforie Nord, la terasa hotelului Apollo.

41 DE ANI DE EXISTENȚĂ În anul 1973, un grup de studenţi ai Secţiei de Limbi Germanice din Universitatea Bucureşti a înființat grupul coral Song, care, timp de două decenii, avea să fie una dintre cele mai populare şi originale forme de interpretare şi popularizare a muzicii corale româneşti şi universale. Fenomenul Song s-a extins în scurtă vreme, fiind accesibil tuturor studenţilor cu aptitudini vocale din centrul universitar Bucureşti, fiind laureat cu multe premii naţionale şi internaţionale.

Stilul interpretativ proaspăt şi original, tehnica vocală tinzând către perfecţiune, selecţia riguroasă a componenţilor grupului şi a repertoriului interpretat, precum şi prezenţa extrem de plăcută a dirijorului şi a studenţilor corişti au atras atenţia Televiziunii Române, care, prin renumitul realizator Tudor Vornicu, a făcut cunoscută prestaţia Song-ului prin două filme laureate la festivalurile internaţionale de gen. „Ocolul lumii în 20 de melodii” a obţinut trofeul „Antena de chihlimbar” la Festivalul de la Sopot, din Polonia, iar filmul „Astfel”, realizat de regizorul Constantin Chelba, va rămâne un reper de imagine şi cântec, pe versuri de Marin Sorescu și pe muzica lui Vasile Şirli.

De-a lungul timpului, au cântat în Song interpreţii Ducu Bertzi, Bianca Ionescu, Doina Matei Pocorschi, actorii Tania Filip, Roxana Guttman, Adriana Moca, Bogdan Stanoevici și mulți alții. Fotografii cu vechiul și noul Song găsiți în galeria de imagini a acestui articol, în ediția online a cotidianului „Telegraf“.

Intrarea la concertele Song este liberă.