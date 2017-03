Grupul de asigurări Lloyd's of London îşi va muta sediul în UE, în contextul Brexit

Grupul de asigurări Lloyd's of London va anunţa în cursul acestei săptămâni unde va stabili viitorul sediu din spaţiul Uniunii Europene, în contextul ieşirii Marii Britanii din UE, urmând să opteze între oraşele Bruxelles şi Luxemburg, afirmă surse citate de site-ul agenţiei Reuters. Grupul Lloyd's of London, care în prezent are sediul principal în capitala Marii Britanii, a fost una dintre cele mai vocale companii financiare în semnalarea necesităţii relocării în spaţiul Uniunii Europene în contextul Brexit.

Decizia privind viitorul sediu probabil va fi anunţată miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al Lloyd's of London. Tot miercuri, Guvernul Theresa May va declanşa procedura oficială de scoatere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Grupul de asigurări a avut de ales între şase oraşe situate în ţări membre UE - Dublin (Irlanda), Frankfurt (Germania), La Valletta (Malta), Paris (Franţa), Bruxelles (Belgia) şi Luxemburg (Luxemburg). În momentul de faţă, lista a fost redusă la oraşele Bruxelles şi Luxemburg, au declarat trei surse citate de site-ul agenţiei Reuters.