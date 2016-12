Grupul german TUI revine pe litoral

Ministerul Turismului a semnat, săptămîna trecută, un parteneriat cu grupul TUI, conform căruia turoperatorul german va reveni pe piaţa românească începînd cu anul viitor. În toamna acestui an, ministerul va edita în colaborare cu TUI un catalog în care va fi inclusă şi România. „În luna noiembrie a acestui an, TUI Deutschland va tipări o broşură specială, dedicată integral României, care urmează să fie distribuită pentru anul viitor în peste 10.000 de agenţii revînzătoare din Germania. Broşura va conţine 24 de pagini şi va fi editată în 120.000 exemplare”, se arată într-un comunicat al Ministerului Turismului. Contribuţia Ministerului Turismului pentru fiecare exemplar este de 83 de eurocenţi, inclusiv TVA, valoare care include creaţia, producţia şi distribuţia tipăriturii. Tot din 2010, România va fi prezentă în cataloagele tour-operatorilor germani Der Tour & Co KG, cu un tiraj de 350.000 exemplare, şi ale ITS/Rewetouristik, cu un tiraj de 2 milioane de exemplare. Cataloagele vor fi disponibile, de asemenea, în cele peste 10.000 agenţii revînzătoare ale celor doi operatori. De asemenea, Ministerul Turismului a negociat cu operatorul german Air Berlin aducerea, din primăvara anului viitor, introducerea unei curse charter care va aduce turişti germani pe aeroportul Kogălniceanu din Constanţa.

În 2006, grupul TUI a renunţat să mai aducă turişti în România şi a scos din cataloagele de promovare staţiunile turistice româneşti. În urma unei prime întîlniri avute în luna martie cu ministrul Turismului, Elena Udrea, la Berlin, directorul general al firmei Danubius, sucursala din România a TUI, Tim Grosse, declara că autorităţile din turismul românesc trebuie să respecte patru condiţii minimale pentru ca grupul german să reînceapă să opereze în România. Prima dintre acestea era funcţionalitatea litoralului într-un sezon bine definit, care să înceapă cel mai tîrziu pe data de 15 mai şi să se încheie pe 15 septembrie. A doua condiţie se referea la necesitatea unor zboruri directe între oraşele din Germania şi Constanţa, la preţuri „competitive”. TUI a mai solicitat atunci ministrului Turismului şi începerea unor campanii de marketing comune, pentru o mai bună promovare a destinaţiei România. Ultima condiţie a TUI a fost ca tarifele hotelurilor de pe litoralul românesc să fie „competitive”, în contextul în care, în Bulgaria, de exemplu, declinul turismului pe fondul crizei economice mondiale a determinat scăderea tarifelor. Revenirea operatorului german TUI pe litoralul românesc a fost anunţată încă din vară de primarul Radu Mazăre, care a purtat o serie de discuţii cu reprezentanţii grupului TUI. „Chiar dacă sîntem în plină criză mondială, staţiunea Mamaia li se pare o destinaţie suficient de atractivă celor de la TUI pentru a-i readuce pe turiştii străini pe litoral. Am avut o discuţie tehnică cu reprezentanţii TUI. În principiu, TUI doreşte să revină cu turişti nemţi în staţiunea Mamaia, în următorii doi - trei ani, după care, dacă lucrurile merg bine, oferta turistică se va extinde şi spre sudul litoralului”, a spus Mazăre, în luna iulie. Tot el a adăugat atunci că a discutat cu cei de la TUI şi viitoarele proiecte pe care Primăria Constanţa le are pentru staţiunea Mamaia, cum ar fi: pasarela, pasagerele, agrementul nautic şi teleski-ul, precum şi proiectele mai mari: cele patru insuliţe artificiale din Marea Neagră, marina de yachturi Tomis, precum şi canalul care va face legătura din Marea Neagră şi lacul Siutghiol.