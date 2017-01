Grupul hip-hop De La Soul, recompensat la Webby Awards 2014

Platforma de crowdfunding Kickstarter, grupul hip-hop De La Soul şi un profesor de la Universitatea Harvard au fost recompensaţi, luni, cu câte un Webby Award, un trofeu care premiază excelenţa pe internet. Cântăreaţa R&B Beyonce, site-ul turistic Airbnb şi aplicaţia Vine a platformei de microblogging Twitter s-au numărat, la rândul lor, printre câştigătorii acestor trofee. Publicaţia britanică ”The Guardian” s-a impus la categoria Cele mai bune practici online, pentru aplicaţia sa interactivă ce viza o serie de documente guvernamentale dezvăluite pe internet de Edward Snowden.

Premiile Webby recompensează site-uri, fişiere video publicate online, reţele de socializare, aplicaţii pe dispozitive mobile şi reclame interactive. Câştigătorii acestor premii denumite şi Oscarurile internetului, decernate de International Academy of Digital Arts and Sciences, au fost aleşi de un juriu în care s-au aflat Kevin Spacey şi Dana Brunetti, producătorii serialului ”House of Cards”, lansat de platforma online Netflix şi premiat la gala Primetime Emmy de anul trecut. Fiecare categorie de la Webby Awards include un People's Voice Award, un trofeu decernat pe baza voturilor exprimate de public. În acest an, aproximativ 500.000 de persoane au votat. Platforma Kickstarter, care ajută grupuri şi persoane individuale să strângă bani online, a fost premiată la categoria Breakout of the year, pentru faptul că a devenit o opţiune viabilă care îi ajută pe oameni să iniţieze diverse proiecte.

Grupul hip-hop De La Soul, înfiinţat în 1987, s-a impus la categoria Artistul Anului, după ce a decis ca întregul catalog muzical al său să devină disponibil spre descărcare gratuit, pe internet. Lawrence Lessig, profesor la Universitatea Harvard şi activist politic, în vârstă de 52 de ani, a primit un Webby Award pentru întreaga carieră. El este unul dintre iniţiatorii Creative Commons, un sistem de acordare a drepturilor de autor. Muzicienii Bob Dylan, Arcade Fire şi Pharrell Williams au câştigat şi ei câte un Webby Award, pentru videoclipurile lor. Beyonce a fost recompensată cu un premiu Webby pentru site-ul ei Beyonce.com, iar soţul ei, rapperul Jay-Z, a primit un Webby Award pentru o aplicaţie de pe telefoanele inteligente care permite utilizatorilor să descarce albumul său ”Magna Carter... Holy Grail”. Printre ceilalţi câştigători ai galei de luni seară s-au aflat site-ul de satiră The Onion şi prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel. Laureaţii celei de-a 18-a gale Webby Awards îşi vor primi trofeele în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la New York, pe 19 mai. Unul dintre elementele de originalitate ale acestei ceremonii îl constituie regula impusă celor premiaţi, care sunt obligaţi să rostească un discurs de acceptare a premiului de cel mult cinci cuvinte.