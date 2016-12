Grupul The White Stripes s-a destrămat

Cei doi membri ai grupului rock american The White Stripes au anunţat, miercuri, destrămarea trupei, invocând motive nenumărate şi declarând că doresc să îşi amintească de ceea ce era frumos şi special în această trupă. ”The White Stripes vrea să anunţe că astăzi, 2 februarie 2011, trupa s-a destrămat, nu va mai lansa niciun album şi nu va mai cânta live”, se afirmă într-un comunicat postat, miercuri, pe site-ul oficial al grupului. Grupul The White Stripes, alcătuit din chitaristul şi solistul Jack White şi fosta lui soţie Meg White, toboşarul trupei, a fost înfiinţat în 1997, la Detroit. Primul lor album, ”The White Stripes”, a avut influenţe blues şi punk şi a fost bine primit de public şi de criticii de specialişti. Cel de-al treilea album al grupului, ”White Blood Cells”, lansat în 2001, a avut mare succes şi a impus această formaţie în primul rând al trupelor care reînviau curentul garage rock, alături de The Strokes. Succesul şi notorietatea au continuat pentru The White Stripes de-a lungul întregului deceniu, graţie albumelor ”Elephant” (2003), ”Get Behind Me Satan” (2005) şi ”Icky Thump” (2007). De-a lungul anilor, Jack White şi-a construit o carieră solidă de artist solo şi de producător muzical. El a înfiinţat alte două trupe, The Raconteurs şi The Dead Weather. The White Stripes au ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din Marea Britanie şi mai multe state europene cu piesa ”Seven Nation Army”.