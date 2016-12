Grupurile jihadiste, responsabile de moartea a peste 5.000 de persoane luna trecută

Peste 5.000 de persoane au fost ucise în luna noiembrie de către grupurile jihadiste, cele mai multe victime fiind din Irak, urmat de Nigeria, Afganistan și Siria, scrie cotidianul britanic The Guardian. Potrivit BBC World Service și King's College London, ale căror echipe au strâns datele pentru noiembrie, în luna respectivă s-au înregistrat 664 de incidente, bilanțul total al victimelor fiind de 5.042, reprezentând în medie 168 de decese pe zi și aproape de două ori mai mult decât numărul persoanelor ucise în atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA. După Irak, Nigeria, Afganistan și Siria, pe locul al cincilea se află Yemen și Somalia, cu câte 37 de incidente fiecare. Datele prezentate oferă o perspectivă unică privind costurile umane, intensitatea, amploarea și distribuția geografică a unui fenomen care a acaparat atenția media și conduce agenda politică și de securitate în întreaga lume. Atentatele sinucigașe — 650 — s-au soldat cu cele mai multe victime în comparație cu orice altă metodă. Potrivit lui Peter Neumann, de la King's College și autor al lucrării ''The New Jihadism: A Global Snapshot'', este pentru prima dată când se întocmește un bilanț global de acest fel și este analizat atât de riguros. Un număr de 16 grupuri și-au asumat responsabilitatea comiterii atacurilor sau au fost identificate drept autorii lor. Deloc surprinzător, cele mai multe atacuri (44% din total) au fost atribuite Statului Islamic (SI), care acționează în primul rând în Irak și Siria, grupul fiind responsabil de moartea a 2.206 de persoane în 308 incidente. Cel de-al doilea grup este Boko Haram din Nigeria (801 morți în 30 de atacuri). Urmează talibanii din Pakistan, responsabili de moartea a 720 de persoane în 151 de atacuri, Al-Qaida în Peninsula Arabică (AQAP), cu 410 morți în 35 de incidente în Yemen, și Al-Shabaab, care a ucis 266 de persoane în 41 de atacuri în Somalia și Kenya. Conform datelor, majoritatea victimelor — 2.079 — sunt civili, iar 1.952 dintre ele — militari, polițiști sau oficiali. Din totalul morților, 935 sunt jihadiști, iar 76 rămân necunoscuți.