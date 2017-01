Gruzia nu va răspunde ameninţărilor Rusiei

Preşedintele gruzin Mihail Saakaşvili a declarat, într-un discurs adresat electoratului cu puţin timp înainte de începerea alegerilor locale, că ţara sa va răspunde prin "pace" ameninţărilor Rusiei. "Sîntem puţini, nu ameninţăm pe nimeni. Însă avem onoarea noastră şi ţara noastră. Vom răspunde ameninţării lor prin pace", a afirmat acesta. Scorul înregistrat de partidul lui Saakaşvili în alegeri va fi reprezentativ pentru nivelul de încredere populară în activitatea sa de gestionare a crizei cu Rusia. Preşedintele Saakaşvili a avertizat de asemenea asupra "provocărilor" pe care le pregăteşte Rusia în regiunea separatisă georgiană Abhzia, precizînd că administraţia sa nu le va accepta. Gruzia consideră forţele ruse de menţinere a păcii din această regiune drept un ajutor dat autorităţilor separatise. Orientarea pro-occidentală a ţării şi ambiţia de a se alătura NATO nemulţumesc autorităţile de la Moscova. Rusia exclude însă o soluţie militară în conflictul său cu Gruzia.

Un răspuns voalat cu privire la criza ruso-gruzină a venit din partea şefului diplomaţiei ruse. Serghei Lavrov a apreciat că NATO nu are niciun motiv să se mai extindă spre Rusia, recunoscînd însă că Moscova nu are posibilitatea de a împiedica această expansiune. Într-o intervenţie avută la Consiliul Europei, acesta a afirmat că extinderea susţinută a Alianţei perpetuează o abordare veche de rezolvare a problemelor internaţionale. NATO s-a extins spre graniţele Rusiei de la integrarea, în 2004, a Poloniei şi a statelor baltice. În iulie, cu ocazia vizitei la Washington a liderului gruzin, Mihail Saakaşvili, preşedintele american George W. Bush şi-a exprimat sprijinul pentru candidatura ţării la NATO. Serghei Lavrov a declarat că există legături între Statele Unite şi NATO, pe de o parte şi recentul incident de la Tbilisi, unde patru ofiţeri ruşi au fost arestaţi sub acuzaţia de spionaj, pe de altă parte. Cu toate că ofiţerii au fost eliberaţi, Rusia a impus sancţiuni împotriva Gruziei.

La Tbilisi există temeri că recenta criză ar putea conduce la un război. Avertismentul vine din partea ambasadorului gruzin la Consiliul Europei, Zurab Ciaberaşvili, care a cerut marilor puteri mondiale să facă presiuni asupra Rusiei pentru a detensiona situaţia. Totodată, o sursă gruzină din domeniul energetic a afirmat că Gazprom, compania rusească de gaze, a precizat neoficial că intenţionează să ridice mult preţurile, poate chiar să le dubleze. Gruzia se teme că Rusia va folosi alimentarea cu energie ca o formă de "şantaj" în timpul iernii.