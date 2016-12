Guano Apes concertează în România

Una dintre cele mai reprezentative trupe de rock din Europa, Guano Apes, este prima confirmare pe afişul unui festival care se va desfăşura în perioada 4-6 septembrie, la Bucureşti. Trupa germană va concerta în Parcul Izvor, în cadrul festivalului Tuborg Green Fest!, unde accesul publicului este gratuit. Evenimentul găzduieşte participarea a peste 15 artişti români şi din străinătate şi este produs de Emagic.

Guano Apes s-a fondat în 1994, în oraşul Gottingen din Germania, fiind formată din Henning Rumenapp, Stefan Ude, Denns Poschwatta şi solista Sandra Nasic. Formaţia a debutat cu albumul „Proud Like a God”, iar single-urile „Open Your Eyes”, „Lords of the Boards” şi „Rain” s-au bucurat de un real succes, produsul discografic fiind premiat cu discul de platină, care a propulsat Guano Apes în rîndurile celor mai apreciate trupe de rock de pe bătrînul continent. Au urmat discuri de aur şi pentru următoarele albume, precum „Don’t Give Me Names”, din 2000 şi „Walking’ on a thin line”, din 2003, grupul ocupînd primele locuri în clasamentele muzicale cu piesele „Big in Japan”, „No Speech” şi „Quietly”.

Deşi s-au concentrat asupra unor proiecte solo în ultima perioadă, componenţii trupei Guano Apes s-au reunit, vara aceasta, pentru a concerta pe o serie de scene din cadrul celor mai importante festivaluri din Austria, Germania, Elveţia şi România. Următoarele confirmări de trupe pentru Tuborg Green Fest! vor fi anunţate în curînd.