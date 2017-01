Guano Apes, în România!

Cu şase albume la activ, discuri de aur şi de platină, Guano Apes, una dintre cele mai reprezentative trupe rock din Europa, a confirmat prezenţa la Tuborg Green Fest Peninsula, care va avea loc în perioada 25 - 28 august, la Târgu Mureş. Formaţia va cânta în Transilvania după ce, în 2009, hituri precum \"Open Your Eyes\" şi \"Lords of the Boards\" s-au auzit live în Bucureşti.

Însă nu doar rock-ul este reprezentat la festival, ci şi muzica electronică: alături de Nick Warren (house) şi Borgore (dubstep), cele mai lungi petreceri ale verii vor beneficia de prezenţa celor de la Reality Engine, Stereo Palma, Şuie Paparude, cât şi de ultima combinaţie de supertalente „made in Romania\", R.O.A. (Rise of Artificial).

Tuborg Green Fest Peninsula se va desfăşura la Târgu Mureş, în vecinătatea Complexului de Agrement Weekend, pe malul Mureşului. Preţul unui abonament achiziţionat până pe 24 august este de 199 de lei, iar la faţa locului - 240 de lei. Un bilet de o zi costă 80 de lei, dacă este cumpărat până pe 24 august, iar la faţa locului, 100 de lei. Până pe 15 iulie, doritorii pot beneficia de Early Bird Promotion, plătind pentru patru zile de festival 179 de lei. Elevii care susţin, anul acesta, examenul de bacalaureat - şi pot dovedi acest lucru cu actul de identitate şi carnetul de note - vor putea cumpăra abonamentul Tuborg Green Fest Peninsula cu o reducere de 33%, adică la doar 159 de lei, până pe 15 iulie. Posesorii de Studcard pot obţine, până pe 19 august, abonamentul Tuborg Green Fest Peninsula la preţul de 169 de lei, beneficiind de o reducere de 30%.