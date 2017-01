Guerra s-a întors la Săgeata

După un prim stagiu de pregătire la propria bază sportivă, perioadă în care a disputat și trei meciuri amicale, obținând tot atâtea victorii, 5-1 cu Granitul Babadag, 2-1 cu Delta Tulcea și 4-0 cu FC Farul, Săgeata Năvodari pleacă, sâmbătă dimineață, într-un cantonament montan de două săptămâni la Bușteni. Antrenorul Cătălin Anghel a decis, vineri, numele celor 25 de jucători care vor face deplasarea: Ormenișan, Gordin, Rotariu - portari, Dușan, Fl. Pătrașcu, Damian, Bruno, Iloie, Ursu, Ed. Năstase, Cîrjă - fundași, Muzac, Bărbulescu, Nicoară, Wagner, Eloy, C. Ganea, M. Chițu, Vezan, Deletic, Vieru, Cazan - mijlocași, Guerra, Ciochină, Gorovei - atacanți. Tehnicianul grupării de pe litoral a decis să renunțe la Mihăiță Roman și Dogaru, care nu au dat randamentul așteptat, în timp ce Airinei a fost lăsat să se pregătească cu echipa de juniori a clubului. Ajuns la Năvodari joi seară, Guerra s-a antrenat separat în vacanță și este într-o formă fizică bună. „Guerra este un profesionist și, chiar dacă nu s-a antrenat alături de echipă, este gata de luptă. În schimb, Gorovei are un program special pentru că vine după o accidentare și are nevoie de o perioadă de recuperare, dar sperăm ca săptămâna viitoare să se pregătească alături de colegii săi”, a explicat managerul general al celor de la Săgeata, Aurelian Băbuțan. Oficialul năvodărean a dezvăluit că încă doi jucători au șanse mari să facă joncțiunea cu echipa în cantonamentul din Bușteni. „Suntem în contact cu cei doi jucători, dar nu vreau să dau nume până nu semnează contractele. Mai au unele probleme de rezolvat, cum ar fi rezilierea angajamentelor cu actualele lor echipe și niște restanțe financiare de recuperat”, a adăugat Băbuțan.

La Bușteni, gruparea de pe litoral are programate cinci partide de verificare, însă ultimul, cu FC Clinceni, este pus sub semnul întrebării. „Primele patru jocuri, cu CSM Rm. Vâlcea, ACS Berceni, FC Voluntari și Fortuna Câmpina, sunt sigure, doar în privința celui cu FC Clinceni există o stare de incertitudine. Vom decide oportunitatea acestui joc în funcție de țintarul ligii secunde. Sper să-l aflăm până pe 15 august, dar sunt convins că, și dacă se vor înscrie doar 20 de echipe, se vor face două serii și se vor juca play-off și play-out”, a spus Băbuțan.