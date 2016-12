Guess Who a umplut Maritimo de adolescenţi

Laurenţiu Mocanu, alias Guess Who, a fost „autorul” unui show incendiar, vineri seară, la Maritimo Shopping Center, un eveniment care a dat startul reducerilor de vară, dar şi al distracţiei din acest weekend pe litoral.

PUŞTIMEA, ÎN PRIMA LINIE Aproximativ o mie de adolescenţi s-au strâns cu entuziasm, după ora 19.00, în zona info-desk a centrului comercial, fără părinţi, dar cu telefoanele sau playerele muzicale la vedere. Dresscode-ul neprogramat a fost unul firesc vârstei şi stilului evenimentului, în haine sport, lejere, cu pantaloni sau bermude largi şi nelipsitele şepci „pline”. Profitând din plin de „miracolul” numit vacanţa de vară, tinerii au venit mai mult în grupuri decât în cupluri şi au „cuplat” prin urale la auzul pieselor preferate de hip-hop, mixate de DJ Alex, care a fost responsabil cu încălzirea pentru concert. La câteva minute trecute de ora 20.00, instrumentiştii şi-au ocupat poziţiile de pe scenă, pentru ca apoi să-i facă loc... ghiciţi cui. Aţi ghicit!

CONCERT ÎN „LOCUL POTRIVIT” Momentul intrării pe scenă a lui Guess Who a generat o atmosferă similară unui meci de juniori pe stadion. După ce MC-ul Dragoş Nicula a întrebat publicul dacă este pregătit pentru ceea ce urmează, rapperul s-a arătat mulţimii extaziate şi a început recitalul cu piesa „Locul potrivit”, primul mare „tun” sau hit pe care l-a reuşit în industria autohtonă, în 2009. Guess Who, în obişnuitele „ţoale largi”, cu tricou negru şi pantaloni trei sferturi, a cerut ajutorul celor prezenţi, care s-au conformat şi au cântat cuvânt cu cuvânt, timp de o oră, toate piesele interpretate de rapper. Printre cele mai ovaţionate piese ale acestui concert s-au numărat „Special”, „Tu”, „Tot mai sus”, „Onoare”, dar şi piese ale bunului său prieten, Grasu XXL, precum „Maria Ioana” - la care puştii au fost în delir sau „Azi nu”. Guess Who şi-a încheiat recitalul cu acelaşi „Loc potrivit”, iar apoi a avut de furcă mult cu „valul” tinerilor admiratori, cărora nu a putut să le refuze autografe şi poze.