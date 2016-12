Guess Who&Spike pleacă prin ţară…de la Constanţa

Guess Who începe, alături de Spike, la Constanţa, un nou turneu naţional intitulat „Tu-R\", pentru a promova un nou single ce urmează sa fie lansat în luna aprilie. Startul va fi dat pe data de 12 februarie, printr-un concert în clubul Wish. În cadrul turneului amintit, cei doi vor susţine concerte în 23 de oraşe din ţară, iar la Bucuresti vor fi însoţiţi pe scenă de trupa Agresiv, care va concerta în deschidere. De asemenea, fostul membru al trupei Anonim împreună cu Spike vor lansa şi noile tricouri inscripţionate adresate fanilor. Pasionaţii acestui gen îl vor putea urmări pe Guess Who pe 21 februarie, de la ora 13.00, la MTV Euro Top 20.