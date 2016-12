Guess Who şi Spike, în turneu la malul mării

Doi dintre cei mai populari tineri artişti de hip-hop din România, Guess Who şi Spike, vor concerta, vineri seară, în clubul constănţean Wish. Hip-hop-erii se află la debutul unui turneu naţional de promovare a albumului „Probe audio”, intitulat „TU-r”. Intrarea la show-ul din clubul constănţean va fi liberă.

Guess Who şi Spike au programate show-uri în peste 20 de oraşe ale ţării, printre care: Brăila, Roman, Botoşani, Suceava, Craiova, Piteşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Focşani, Arad, Timişoara. Cu peste 60.000 de albume vândute şi milioane de accesări ale pieselor în mediul online, pentru Guess Who şi Spike era şi timpul să dea startul unui turneu naţional. Acesta se va desfăşura din februarie până în aprilie, fiind produs de InsideMusicManagement şi iMusicEvent. Pe www.tu-r.ro, tinerii artişti au creat un blog care are ca scop informarea fanilor cu privire la toate elementele organizatorice legate de turneu, dar şi pentru a-şi împărtăşi impresiile legate de publicul prezent la evenimente.