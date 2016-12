Guillermo del Toro va lansa un volum de desene şi ilustraţii

Regizorul mexican Guillermo del Toro va lansa un volum de ilustraţii care va include o serie de desene şi însemnări realizate în jurnalele sale cinematografice, au anunţat reprezentanţii editurii Harper Design. Volumul intitulat „Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections and Other Obsessions” va fi pus în vânzare pe data de 29 octombrie şi oferă cititorilor posibilitatea de a surprinde un fragment din universul plin de imaginaţie al cineastului mexican, regizorul filmului „El laberinto del fauno / Labirintul lui Pan” din 2006, recompensat cu trei premii Oscar, şi al thrillerului SF din acest an „Pacific Rim”. Volumul are 256 de pagini, este scris în colaborare cu scriitorul şi cineastul Marc Scott Zicree şi îi conduce pe cititori într-un tur al „Bleak House“, biroul cineastului, considerat o a doua casă a acestuia. Cartea include şi o serie de interviuri în care Guillermo del Toro vorbeşte despre poveşti, sursele de inspiraţie pentru desenele sale, şi face o analiză a filmelor sale. Volumul, publicat de Harper Design, o filială a editurii HarperCollins, are o prefaţă scrisă de James Cameron.