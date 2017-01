Guns N’ Roses, la Bucureşti!

După ce, peste doar o zi, mii de rockeri se vor delecta la Bucureşti, în prezenţa unora dintre cele mai faimoase trupe din lume, precum Metallica, Paradise Lost, Slayer, Megadeth, Anthrax, Rammstein, Alice in Chains sau Anathema, la Tuborg Green Fest, prezentat de Sonisphere Festival, urmează o altă veste excepţională. Românii vor striga, în septembrie, în capitală: „Welcome to the jungle!”. Nu este vorba neapărat de o revoluţie, ci de prezenţa în ţară a legendarei trupe americane Guns N’ Roses.

Evenimentul face parte din turneul mondial de promovare a ultimului album al formaţiei, „Chinese Democracy”, lansat în noiembrie 2008. Până în acest moment, reprezentaţia nu a fost încă anunţată pe site-ul oficial Guns N’ Roses, iar pe pagina de MySpace a trupei sunt trecute patru show-uri în luna septembrie: două în Italia, pe 4 şi 5 septembrie şi două în Elveţia, pe 8 şi 16 septembrie.

Din 1985, când s-a înfiinţat şi până în prezent, trupa Guns N’ Roses a vândut peste 110 milioane de albume în toată lumea, iar hiturile precum „Sweet Child o\' Mine”, „Don\'t Cry” şi „November Rain” le-au adus celebritatea pe mapamond. Vom reveni cu amănunte despre data, locaţia şi preţul biletelor la acest concert.