Guns n'Roses începe un nou turneu european

Grupul american Guns n'Roses a început, joi, un nou turneu european, prin care membrii săi vor încerca să recucerească titlul pierdut, de campioni ai hard-rock-ului. Formaţia are o misiune grea, aceea de a-i face pe fani să uite cei zece ani de aşteptare a unui nou album. Grupul Guns n'Roses, care are o nouă componenţă dar este condus de acelaşi Axl Rose, a susţinut primul concert joi seară, în Spania. Membrii grupului au susţinut recent un concert la New York, care a fost foarte apreciat, iar specialiştii îşi exprimă speranţa că acest turneu nu va avea soarta celui din 2002, care a fost brusc întrerupt.

Părerea generală este că Guns n'Roses îşi vor recuceri statutul de staruri, chiar dacă nu mai cîntă toţi foştii membri ai trupei. Din grupul care a provocat un delir mondial între anii 1987 şi 1993, vînzînd peste 90 de milioane de albume, nu a mai rămas astăzi decît solistul, Axl Rose, după plecarea chitaristului "Slash" şi a basistului "Duff" McKagan.