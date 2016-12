Contrar aşteptărilor, personajul gen gură bogată nu este chiar atît de pricopsit precum cred unii. Am lecturat, zilele trecute, declaraţia sa de avere. Mă rog, ţîşti, bîşti… Are cîte ceva, dar nu-i chiar atît de bogat. E, cum se spune în popor, doar gura de el. Într-o perioadă anume, se îngrijea şi el mai mult. Acum, nu ştiu de ce, a devenit delăsător. Cînd se ceartă, face o gură cît o şură. Să fim serioşi, cu şura de paie nu faci avere. Gură bogată vorbeşte foarte mult. Cînd trebuie, te ia la sentiment. Dacă nu-i pui la timp capacul, te abureşte. Mulţi se întreabă de unde se trage legenda cu bogăţia. Mă rog, ştiţi cum e lumea! Şi, pe urmă, să ne fie cu iertare, gura lumii e slobodă! Personajul despre care vorbim scoate pe gură tot felul de perle. E ca o mină. Nu sînt perle autentice de pus la gît, ci prostii. De aia a fost numit gură bogată. Mulţi spun că în gura lui se află o adevărată mină de perle. Una mai trăsnită ca alta! Ştiţi cine se uită în gura lui? Căutătorii de perle. Unele sînt culese din lucrările de la bacalaureat, dar setea de cunoaştere a căutătorilor nu are limite! Repet, declaraţia de avere a tipului gen gură bogată nu este deloc spectaculoasă. Cunosc dame de societate care s-au înşelat amarnic cu el. Au crezut, în naivitatea lor, că individul gură bogată chiar este bogat! Eroare de pilotaj şi consum inutil de sentimente. S-au înmulţit efectele secundare generate de dragostea la prima vedere. Sigur, e cîte un mascul gură bogată care se dă mare cu conturile lui. Nu e vina noastră, nici chiar a lui, că diverse persoane de gen feminin pun botul gata rujat! Pentru evitarea unor confuzii de proporţii, e bine să ţinem seama de anumite recomandări. Se impune o anume conduită. În anumite cercuri, gură bogată nu se bucură de credibilitate. Cînd începe să vorbească, şi asta se întîmplă din ce în ce mai des, nu-l mai ascultă nimeni. S-a cam plictisit lumea de vorbă lungă şi de bătut apa în piuă. E drept, în urmă cu cinci ani, populaţia a fost vrăjită de unul gen gură bogată. Acum, din cîte constat, îi este lehamite. Prea multe bla-bla- bla-uri pe secundă! Cînd staţi în preajma lui gură bogată, să nu uitaţi un lucru esenţial. Vorba lungă, spune proverbul, sărăcia omului. Punct. De ce credeţi că declaraţia lui de avere are numai rubrici goale şi multe puncte negre? Nu este cinstea întruchipată. Cred că e vorba mai mult de prostie… Vorba lungă sărăcia omului. În materie de lungime, vorba lui gură bogată deţine toate recordurile. Ca şi vorba lui goală. De multe ori, în anumite situaţii, cînd ceri referinţe despre cineva, ţi se răspunde sec: ”E gură bogată”. Cu alte cuvinte, vorbeşte mult şi nu face nimic. Despre un astfel de specimen, la gură bogată mă refer, se fac fel şi fel de comentarii. Unii spun că este panglicar şi că, prin contribuţia lui inestimabilă, contribuie decisiv la creşterea producţiei de panglici pe cap de locuitor. Gură bogată produce şi multă apă de ploaie.