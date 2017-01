Gură de oxigen pentru Callatis

Callatis Mangalia a obţinut primul succes după trei etape de secetă, învingând, sâmbătă, pe teren propriu, pe CS Otopeni, scor 2-0 (0-0). O victorie meritată pentru Callatis, obţinută însă fără antrenorul Cristian Şchiopu care în seara dinaintea meciului a anunţat conducerea echipei că nu mai doreşte să continue. „Vor să aducă un alt antrenor şi am decis să nu mai continui deloc la Callatis, în nicio funcţie. Plec însă cu sufletul împăcat că atât cât am stat am făcut treabă. Le doresc succes în continuare“, a spus Şchiopu.

Condamnată să câştige acest meci pentru a nu pierde contacul cu celelalte formaţii, Mangalia a fost mai prezentă în atac, dar fără rezultat pe tabelă în prima repriză. Odată cu eliminarea lui Celpan din min. 58, Callatis şi-a intensificat presiunea la poarta adversă, iar Bolat a reuşit să deschisă scorul în min. 63, mijlocaşul fiind la prima reuşită în eşalonul secund. Crăciun a stabilit apoi rezultatul final, în min. 86, înscriind din interiorul careului si predând ultimul loc în clasament chiar adversarei de sâmbătă, CS Otopeni. Pentru Callatis au evoluat: Neagu - Samson, Răvoiu, Damian, Evdochim - Bardu, I. Florea (65 Erdinci Cogali), Cojenel, Bolat - Iordache (78 Kamara), Ungureanu (46 Crăciun).