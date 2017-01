Gură de oxigen pentru “rechini”

După aproape zece de luni de secetă pe teren propriu, FC Farul a reuşit să obţină trei puncte capitale pentru viitorul echipei. Constănţenii au trecut cu 2-0 de Ceahlăul Piatra Neamţ în etapa a patra a Ligii I şi au scăpat de “lanterna roşie” a clasamentului, pe care o căpătaseră încă din prima rundă. Succesul nu a fost însă lipsit de emoţii, moldovenii dominînd prima jumătate de oră a partidei, cînd şi-au creat şi două ocazii uriaşe, ratate cu seninătate de Frunză şi Oprea. De partea cealaltă, gazdele au replicat timid prin Gerlem, însă finalul primei reprize le-a aparţinut în totalitate. Centralul Ionică Serea a închis ochii la două faulturi comise de oaspeţi în propriul careu şi la pauză s-a intrat la cabine la egalitate, 0-0. Renăscuţi la reluare, “rechinii” au început asaltul spre poarta lui Matache şi, după un sfert de oră, Ştefan Ciobanu a marcat primul său gol în tricoul “alb-albastru”, fructificînd spectaculos centrarea lui Farmache. Defensiva nemţeană a cedat după nici zece minute şi Avădanei s-a văzut nevoit să-l cosească pe Voiculeţ în postură de ultim apărător, primind al doilea “galben”, deşi ar fi trebuit să fie eliminat direct. În inferioritate numerică, oaspeţii au mai încercat ceva pe contraatac, dar Farul a fost “prima vioară” şi Daniel Florea a înscris primul său gol în Liga I, tot după o centrare a fundaşului Farmache, cel mai bun jucător al constănţenilor. Cu nervii la pămînt, Frunză a văzut şi el cartonaşul roşu, făcîndu-l pe antrenorul Viorel Hizo să-şi pună mîinile în cap. Scor final: FC Farul - Ceahlăul 2-0 şi “rechinii” se gîndesc acum la duelul cu Dinamo, din etapa a cincea.

Au evoluat formaţiile - Farul (antrenor Constantin Gache): Curcă - Farmache, Şchiopu, Gheară, Maxim - Todoran, Voiculeţ, Pătraşcu, G. Mendy (88 L. Florea) - Gerlem (68 Băcilă), Şt. Ciobanu (81 D. Florea); Ceahlăul (antrenor Viorel Hizo): Mulţescu - Avădanei, Forminte, Nohai - Soporan, Vranjkovic, Hamza (71 Cebotaru), M. Iordache (75 Viţelaru) - Rusmir (63 Roberto) - V. Frunză, M. Oprea. Au marcat: Şt. Ciobanu (min. 61), D. Florea (min. 84). Cartonaşe galbene: Şt. Ciobanu / Avădanei (2), Nohai, Soporan, V. Frunză (2). Cartonaşe roşii: Avădanei (min. 69), V. Frunză (min. 87). Au arbitrat: Ionică Serea (Focşani) - Nicolae Marodin (Bucureşti) şi Daniel Burloiu (Galaţi).

Gache: “Dacă pierdeam, plecam singur”

Pentru prima oară în acest sezon, antrenorul Constantin Gache a apărut la conferinţa de presă cu zîmbetul pe buze. “Este o victorie meritată şi muncită. Am avut nevoie de gol pentru a ne descătuşa şi a scăpa de crispare, iar acest succes sper să ne dea moralul de care aveam nevoie. Mi-a fost teamă şi dacă am fi luat gol, nu ştiu dacă am fi putut reveni”, a spus tehnicianul constănţean, care a comentat şi reacţia unor spectatori care i-au cerut demisia în prima repriză: “Dacă aş fi pierdut, nu cred că mai continuam eu”. De partea cealaltă, Hizo şi-a urecheat proprii elevi: “Am pierdut pe greşelile noastre şi vom vedea cu ce jucători vom continua, pentru că nu este normală atitudinea şi lipsa de determinare a unora. Victorie Farului este meritată, pentru că Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în desagă. Noi am ratat două ocazii clare, iar şansa s-a întors după pauză”.

La începutul partidei, Farul a primit din partea Federaţiei Române de Fotbal Trofeul “Fair-Play” pentru sezonul trecut, cînd a avut cele mai puţine cartonaşe galbene şi roşii.