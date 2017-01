Gură de oxigen pentru “rechini”

“Rechinii” au făcut un pas mare către salvarea de la retrogradare, învingînd, sîmbătă, în deplasare, pe Unirea Urziceni, cu 1-0, în etapa a 21-a a Ligii I la fotbal. În faţa unui stadion arhiplin, duelul dintre cele două combatante aflate în luptă directă pentru ieşirea din zona fierbinte a clasamentului a fost aprig. Adeptul stilului ofensiv, antrenorul gazdelor, Dan Petrescu, a dat semnalul atacului încă din primele minute şi ialomiţenii s-au instalat în jumătatea de teren a oaspeţilor. În mod logic au apărut şi ocaziile mari la poarta lui Vlas. Portarul constănţean a fost ocrotit de şansă la şutul lui Onofraş (min. 6), mingea trecînd la o palmă de bara din stînga sa. Asaltul gazdelor a continuat şi Bogdan Stancu s-a distrat cu fundaşii centrali ai Farului (min. 18), dar Vlas a blocat salvator. Acelaşi Stancu a slalomat patru minute mai tîrziu prin apărarea echipei pregătite de Basarab Panduru, însă Vlas a respins în corner, cu un reflex spectaculos. Seria marilor ocazii ale Unirii Urziceni a continuat cu lovitura de cap expediată de Onofraş (min. 25), care a ocolit vinclul porţii Farului. În plină dominare a gazdelor, Iulian Apostol a avut o şansa de a deschide scorul, dar voleul său nu a nimerit spaţiul porţii. Ultima ratare a primei reprize i-a aparţinut lui Pădureţu, care a şutat puternic, dar imprecis. La reluare, oaspeţii au pus stăpînire pe joc, punctînd la capitolul posesie, dar tot gazdele au ratat cea mai mare ocazie, Vlas respingînd uimitor mingea trimisă de Bilaşco din şase metri. Cu opt minute înainte de final, Apostol a pătruns pe partea stîngă şi Haciatrian nu l-a putut opri decît prin fault. Lovitura de pedeapsă a fost executată perfect tot de Apostol, golul marcat de mijlocaşul constănţean aducînd trei puncte mari formaţiei de pe litoral, în ciuda atacurilor disperate ale Unirii din finalul partidei.

“Pentru tata”

După ce a marcat golul victoriei, Iulian Apostol a făcut un semn către cer cu degetul arătător, dedicînd reuşita tatălui său, decedat cu doar o săptămînă înaintea reluării campionatului. “Golul a fost pentru tata. M-am pregătit serios în pauza din iarnă şi dacă faci asta nu ai cum să nu joci bine. Sper să ne ţină picioarele pentru că ne aşteaptă cîteva jocuri importante, ca cel cu Steaua de sîmbătă, dar mai ales întîlnirile cu principalele contracandidate la evitarea retrogradării”, a declarat mijlocaşul constănţean. Foarte mulţumit de obţinerea celor trei puncte, antrenorul Basarab Panduru a dat o declaraţie amuzantă: “Jucătorii mei au fost nişte nebuni, dar nişte nebuni frumoşi. Victoria este a lor şi sînt bucuros, pentru că nu am mai cîştigat de cîteva etape. Sînt jucători care muncesc foarte mult, iar publicul din Constanţa ar trebui să fie mai aproape de echipă. Cred că a fost penalty la faza golului, şi nu cred că îi putem reproşa ceva arbitrului”. În schimb, antrenorul gazdelor a acuzat arbitrajul: “Arbitrajul a fost excelent. Pentru Farul! Penalty-ul putea să-l dea, putea să nu-l dea. Am avut şi ghinion la cîte ocazii am ratat. Portarul nostru nu a avut ce apăra tot meciul, iar cînd a avut, a scos mingea din plasă după acel 11 metri”, a spus “Bursucul”.

Au evoluat formaţiile - Unirea (antrenor Dan Petrescu): Oltean - Balauru, G. Munteanu, Galamaz, Bordeanu - Onofraş (63 Bilaşco), Haciatrian (83 Aldea), C. Constantin, Pădureţu - Mara, B. Stancu (73 V. Negru); Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - M. Nae (67 Băcilă), Teekloh, Senin (80 D. Gheară) - Todoran (70 Otvoş), Guriţă, I. Apostol. Cartonaşe galbene: Galamaz, Haciatrian, G. Munteanu. Au arbitrat: Alexandru Tudor - Adrian Vidan şi Eduard Ungureanu (toţi din Bucureşti).