E vremea guralivului. Ca politician, poate să clămpănească cît vrea. S-a deschis sezonul datului cu gura de-a dura. În faţa prostimii, guralivul se simte în formă. Refrenul este cunoscut de întreaga asistenţă, vom face şi vom drege, dar place! Cînd se simte pe picior mare, în funcţie de numărul pe care îl poartă la pantofi, îi turuie gura fără încetare. Ca o turbină sau ca un aspirator de muşte bete. Că tot veni vorba, guralivul este mereu matol. I se trage de la beţia de cuvinte. De cînd a început campania electorală, o ţine tot într-o beţie de cuvinte! Din această cauză, pentru unii, are faţă de matol. Cît bea atît vorbeşte! Guralivul se conduce după principiile sale personale şi regulile de lenjerie intimă. În opinia sa, beţia de cuvinte aduce voturi. Sigur, în această situaţie, se bazează pe naivitatea credulilor şi a procentului tot mai ridicat de alde gură cască. Din acest motiv, concluziile unor alegători sînt elocvente. De ce îl alegi pe cutare? Răspuns. Dom’le, vorbeşte frumos tare! Alt răspuns. Mie îmi place că nu-i tace gura… Guralivul este înconjurat de foarte mulţi curioşi. Ştiţi ce fac ăştia? Se uită în gura lui! Cum aşa! Da, domnule, se uită în gura lui pînă la frontiera cu amigdalele inflamate… Păi, ochiul curioşilor bate pînă acolo? Şi-au luat cîte un binoclu. Guralivul are succes în această perioadă. Desigur, cînd se află printre proşti. Există auditoriu care nu înţelege nimic din ce spune el. Şi, atunci, care-i sfîrîiala? Unii motivează că le place că vorbeşte repede şi peltic. Aţi înţeles care este mesajul guralivului? Nuuuuuuu, dar îl votăm. Guralivului îi place să vorbească de sus, motiv pentru care se urcă pe spatele unui măgar. Întîmplător măgarul se conduce după doctrina partidului său. Atitudinea măgarului îi este de mare folos în campania electorală. De aici îşi trage el seva minciunilor electorale. Guralivul vorbeşte mult şi nu spune nimic. Pentru că nu gîndeşte ce spune, are viteză în expuneri. Turaţie. Care expuneri, de cele mai multe ori, seamănă cu un lătrat. Din cînd în cînd, guralivul este patetic şi plînge, artificiu prin care reuşeşte să înduioşeze asistenţa. Să-l ajutăm, maică, poate că e necăjit, cu un vot! Guralivul are electoratul său. E vorba de categoria celor clasificaţi ca fiind vorbă lungă. Haraharaharahara. După cum puteţi constata, nu are timp să despartă cuvintele. Guralivul trage tare. Mai are la dispoziţie doar cîteva zile ca să convingă electoratul că este cel mai bun şi cel mai tare. În ce privinţă? Cel mai tare în gură. Ăsta este idealul guralivului intrat în politică. Domnule, zice el, Parlamentul este mediul meu propice. Se vorbeşte mult şi nu se face nimic. Sigur, din cînd în cînd, trebuie să ridici mîna. Dacă nu ai chef, e suficientă o scutire medicală care să ateste că nu ai voie să depui efort fizic. În rest, munca e cu gura. Poţi să şi promiţi cît vrei şi ce vrei, că doar nu te doare gura!