Guşă îl acuză pe Nicolăescu că risipeşte inutil banii Ministerului Sănătăţii

Liderul PIN Cozmin Guşă a criticat ieri cheltuirea a 330 milioane de dolari din taxa pe viciu pentru programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, în condiţiile în care există deja un astfel de program. Potrivit lui Guşă, "orice medic de familie pe care ministrul Nicolăescu l-ar fi întrebat i-ar fi spus că programul Ministerului Sănătăţii se suprapune cu un drept pe care cetăţenii îl au deja". Liderul PIN crede că se încearcă "inginerii financiare" în legătură cu această taxă pe viciu. Afirmaţiile lui Guşă au fost susţinute de Roxana Marinescu, de profesie medic şi lider al filialei PIN sector 5. Ea a explicat că fiecare cetăţean al României este pe lista unui medic de familie şi are dreptul gratuit la un set complet de analize în fiecare an, efectuate în luna în care este născut, conform normelor metodologice cuprinse în contractul - cadru al CNAS: "Programul Ministerului Sănătăţii cuprinde un set de analize şi o consultaţie gratuite, finanţate din fondurile colectate din taxa pe viciu, însă acest program se suprapune peste un drept pe care cetăţenii îl au deja şi este finanţat din fondul asigurărilor de sănătate". Medicul i-a prescris lui Eugen Nicolăescu lecitină pentru cazul în care nu-şi aminteşte că facilităţile deja există. Marinescu a adresat mai multe întrebări ministrului Sănătăţii referitoare la cine a estimat costul acestui program, cînd se organizează licitaţia pentru tipărirea taloanelor şi scrisorilor, cît va cîştiga Poşta Română în urma distribuirii a 22 de milioane de plicuri, cît va costa programul informatic şi calculatoarele şi de ce se preconizează achiziţionarea a 11.000 de laptop-uri deşi există doar 4.000 de medici de familie? PIN solicită Ministerului Sănătăţii să renunţe de urgenţă la acest program şi propune ca banii din taxa pe viciu să fie folosiţi pentru o campanie de informare a cetăţenilor asupra dreptului de a-şi face analizele gratuit o dată pe an. În replică, ministrul Sănătăţii a declarat că Guşă face afirmaţii politicianiste şi că liderul PIN "nu ştie pe ce lume este".