Guşă: În afacerea Poşta Română, pe lîngă Chiuariu este implicat şi Tăriceanu

Preşedintele PIN, deputatul Cozmin Guşă, a declarat, ieri, că a transmis comisarului european pentru Justiţie, Franco Frattini, şi preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, o informare despre acuzaţiile la adresa ministrului român al Justiţiei, Tudor Chiuariu. Guşă a declarat, duminică, faptul că ministrul Chiuariu este cercetat pentru fapte penale de DNA, susţinînd că acesta a avizat o asociere ilegală dintre Poşta Română şi o firmă privată. Liderul PIN a afirmat că, în momentul asocierii, Poşta Română nu avea dreptul să facă acest lucru, deoarece terenul şi imobilul reprezentau proprietate publică a statului. În urma asocierii, a rezultat firma Imopost Development SA, în care Poşta Română deţine o cotă minoritară de acţiuni. Hotărîrea de Guvern la care a făcut referire liderul PIN este semnată de premierul Călin Popescu Tăriceanu şi contrasemnată de fostul ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Zsolt Nagy, şi de ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. În “atenţia” lui Guşă a intrat ieri şi Tăriceanu. Liderul PIN susţine că primul ministru ar fi implicat în afaceri cu Sorin Creţeanu şi cu grupul Băneasa – Popoviciu, Creţeanu fiind acţionarul majoritar al firmei Imopost Developments, implicată în scandalul Chiuariu. Guşă a prezentat documente prin care a susţinut că firma Imopost Develoments a beneficiat din partea Poştei Române de un teren şi un imobil subevaluate. El a afirmat că în cazul în care acest teren era pus în asociere cu 12 milioane de euro, Poşta Română ar fi devenit \"acţionar ultramajoritar\" în Imopost Developments. De asemenea, Guşă a pus accent pe faptul că Sorin Creţeanu se află în \"celebrul\" grup Băneasa – Popoviciu: \"Societatea domniei sale construieşte acel ansamblu pe terenul luat de la Universitatea Agricolă, în nordul capitalei. Acelaşi domn Creţeanu este partener cu Adriean Videanu în diferite afaceri şi omul care l-a însoţit în vacanţă, dar şi vechi partener cu premierul Tăriceanu\". El a explicat că firma ATS, dealer al Citroen în România, care este în proprietatea premierului, a primit un teren tot în zona de nord a capitalei de la Popoviciu, preţul fiind confidenţial. Totodată, Guşă a spus că, pe terenul primit, Creţeanu, prin societatea Comnord, i-a construit premierului Tăriceanu un imobil în care se află firma ATS: \"Aşadar, unul a dat terenul şi celălalt a făcut construcţia. Există suspiciuni importante pe care sper ca procurorii să le verifice, legate de interesele comune ale grupului din jurul lui Tăriceanu şi ale grupului beneficiar al terenurilor subevaluate de la Poşta Română. Pentru lucruri mult mai mici, alţi miniştri sau prim-miniştri din UE au trebuit să demisioneze\". Liderul PIN a solicitat o reacţie din partea premierului, dar şi a preşedintelui Băsescu. Replica premierului nu a întîrziat, acesta susţinînd că nu are nicio legătură de afaceri cu persoanele menţionate de liderul PIN, \"o persoană care a mai lansat afirmaţii fără acoperire\", şi că Hotărîrea aprobată de Guvern în cazul Poşta Română este prefect legală. El a arătat că Poşta Română a îndeplinut condiţiile legale, iar Procuratura, care are un dosar în lucru de un an, va cerceta situaţia şi va prezenta concluziile.

Pe de altă parte, PC critică „războiul” declanşat între ministrului Chiuariu şi şeful DNA Daniel Morar, considerînd că acest lucru este „nepermis, nemaiauzit, nemaivăzut şi nemaiîntîlnit” şi afectează credibilitatea instituţiilor pe care aceştia le conduc. Purtătorul de cuvînt al PC, Bogdan Ciucă, a precizat, într-o conferinţă de presă, că acest conflict arată că divergenţele dintre preşedinte şi premier, dintre Palatele Victoria şi Cotroceni au molipsit şi instituţiile statului care trebuie să se bucure de credibilitate - Ministerul Justiţiei şi DNA. Potrivit lui Ciucă, atacul şefului DNA la adresa ministrului Justiţiei este nepermis cu atît mai mult, cu cît face trimitere la o notă de fundamentare care nu a fost semnată de Chiuariu. Ciucă atrage atenţia protagoniştilor acestui război că ar trebui să se clarifice întîi profesional acest scandal şi apoi să iasă în presă.