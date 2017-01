Guşă: “Nu avem de gînd să facem nicio alianţă”

Preşedintele PIN, Cozmin Guşă, a declarat ieri că nu are de gînd să încheie nicio alianţă în perspectiva alegerilor europarlamentare. El a susţinut că motivul îl constituie faptul că niciun partid nu seamănă cu PIN din punctul de vedere al criteriilor pentru accederea în Parlamentul European (PE) sau al atitudinii. Guşă a arătat că, în cazul în care partide precum PSD, PNL sau PD îşi asumă criteriile impuse de PIN pentru participarea la scrutinul europarlamentar, precum necolaborarea cu fosta Securitate sau candidatul să nu fie corupt, atunci ideea de alianţă poate fi deschisă imediat din acel moment. Cozmin Guşă a mai afirmat că, deşi „este mai simplu cînd la o căruţă trag doi sau trei sau patru cai”, PIN nu se poate alia cu niciun partid, pentru că nu are cu cine să facă o astfel de alianţă: „Dacă am avea cu cine, ne-am alia mîine, dar nu avem această posibilitate”.