România a reuşit, ieri, prima victorie la un Campionat Mondial, după succesul cu 34-29 împotriva Coreei de Sud, din 1995. În Islanda, România s-a clasat pe locul 10.

“Am regăsit gustul victoriei” - a fost declaraţia zilei la Osijek... A spus-o Adrian Petrea... au gîndit-o toţi handbaliştii Romaniei, după 30-26 cu Argentina. Nu a fost meciul perfect, nici pe departe... dar a fost meciul care a reconstruit, secundă cu secundă, gol după gol, moralul “terfelit” de înfrîngerile cu Franţa şi Ungaria. “A fost o victorie dulce, după 14 ani de aşteptare şi chin. Am avut şi căderi, dar de această dată am strîns răndurile. Am fost din nou o echipă. Avem acum moral pentru finala noastră, meciul cu Slovacia. Trebuie să-l cîştigăm şi să mergem în grupa principală”, a spus Rareş Jurcă.

“A fost o victorie grea, muncită, care ne-a readus pe drumul calificării. Meciul cu Argentina era decisiv, pentru că, psihic, jucătorii aveau de trecut un prag. În vestiar i-am felicitat pe toţi. Avem încredere că putem bate Slovacia, dar nu neglijăm nici partida cu Australia, în care vrem să batem la scor şi să facem spectacol pentru suporterii din ţară”, a fost concluzia, uşurarea, antrenorului Omer. Adi Petrea a confirmat şi el tensiunea vestiarului dinaintea meciului cu Argentina: “Nu ne-a fost uşor, dar ne-am revenit după debutul mai puţin fericit. Am cîştigat! Asta e important, chiar dacă în unele momente am tratat faza de apărare cu destulă lejeritate. Sper să nu cedăm fizic pînă la finalul turneului. Am prins curaj şi nu concepem decît victoria în finala pentru locul al treilea, cu Slovacia”. Cel mai bun om al naţionalei a fost pivotul constănţean Eremia Pîrîianu, cel care a anunţat înaintea plecării în Croaţia că acesta va fi primul şi ultimul sau turneu final... După doua meciuri în care s-a văzut prea puţin, Valentin Ghionea şi-a regăsit pofta de gol - a avut un procentaj aproape perfect - nouă goluri din zece aruncări.

Şi apropos de pofta... România a sărbătorit ieri victoria cu Argentina la Hotelul “Osijek”, plasat în centrul capitalei regiunii Slavonia. Tensiunea şi frustrarea primelor doua zile s-au risipit şi toţi jucătorii privesc încrezători spre viitor. Astăzi este zi de pauză la turneul final, delegaţia română avînd programată o excursie în împrejurimile oraşului Osijek.

Din Osijek (Croaţia), Severin CĂLINESCU