Fonfăie ca un porc în călduri şi transpiră din abundenţă. Cînd rîde, se aude un grohăit dezgustător. Atenţie, nu staţi în zona lui cînd ridică braţul în sus! Riscaţi să rămîneţi fără păr în nas! De-ale meseriei. Guţanul este întruchiparea tuturor porcismelor lumeşti. Ca să nu cădeţi în eroare, pentru că nu are cine să vă mai scoată de acolo, precizăm că Guţanul nu este rudă cu Guiţă, chiar dacă a preluat multe din apucăturile lui. Noi ne vom ocupa în mod special de guţanul din politichie. Băgăcioasă din fire, această vietate scîrboasă, pentru că pe unde trece lasă în urma sa un fel de gelatină, se află tot timpul în treabă. Două vorbe dacă scoate pe gură, nu mai mult, te ajută să îţi dai seama rapid cu cine ai de-a face. E nalangîtă în toate cele ce sînt. Guţanul miroase tot timpul a prost, în ciuda faptului că se dă cu fel şi fel de şmacuri! Guţanul face parte din categoria politicienilor aerieni. Cînd este adusă în discuţie competenţa sa profesională şi politică, replica este una singură: "E un guţan". Iniţial, s-a crezut că guţanul este pe cale de dispariţie. Confuzia a fost creată de promisiunile portocaliilor care, în campania electorală, au spus că vor promova doar persoane competente în funcţii de conducere, inclusiv în teritoriu! Nu vă spun ce agitaţie a fost printre proşti, oportunişti şi guţani, care se şi vedeau scoşi cu lopata la periferia societăţii! De asemenea, au intrat în alertă şi posesorii schemelor cu drobul de sare. Erau indivizii terorizaţi şi disperaţi că vor da faliment! Să-i fi auzit cum se lamentau după ce a venit Alianţa la putere! "S-au dus dracului - spuneau ei - investiţiile făcute de noi! Am adus sare din Grecia, am construit sobe noi şi am antrenat pisicile la şcoala de dresură de la Sibiu!" Se cunoaşte faptul că, la noi, modelul drobului de sare a dominat şi continuă să domine politichia noastră. Pentru guţan, dispariţia lui ar fi echivalat cu pierderea obiectului muncii... Nu a fost însă să fie aşa. Nimic din toate cele promise nu s-a transpus în viaţă, portocaliii promovînd prostia pe noi culmi de progres şi civilizaţie. În aceste condiţii, guţanului i-a venit inima la loc. Ba, chiar mai mult de-atît, a devenit tupeist şi obraznic, în proporţie directă cu creşterea alarmantă a ciocului. Ceea ce se întîmplă astăzi în România pe scară largă se datorează guţanilor promovaţi în guvern, pripăşiţi prin politichie sau uitaţi în schema serviciilor secrete. Dacă punem cap la cap efectele debandadei din principalele domenii şi sectoare de activitate, avem imaginea largă şi clară a contribuţiei guţanului la repoziţionarea noastră în sapa de lemn. După ce s-a spus că va fi eradicat, pentru a nu se mai repeta povestea stupidă a celor 15.000 de specialişti, guţanul a fost propulsat direct în jilţurile puterii. Ce face el acolo? Se alintă de unul singur tăind frunză la cîini! E, de pildă, cîte un guţan căruia îi place la nebunie să încurce iţele în ţara asta! Adică, vreau să spun, să transforme tot ce este simplu în complicat şi să bage ţara în... Guţanii au pretenţii de mari conducători. Firesc, a uitat că a plecat de la talpa urît mirositoare a oportunismului autohton. Cei mai simpatici sînt guţanii care continuă să poarte o pălărie mult mai mare decît capul lor, dacă ăla se mai poate numi cap. Acceptînd o funcţie cu un obiect de activitate de care nu are habar, guţanul a căpătat o pălărie mult mai mare, prea mare, decît capul său! Şi din această cauză, despre guţan se spune că este un împiedicat. Vă imaginaţi cum se deplasează un guţan căruia nu i se mai vede nici măcar năsucul de mic beţivan de sub pălăria pe care i-a pus-o partidul pe cap! Pălăria mare reprezintă şi unele avantaje pentru guţan. De pildă, îl fereşte de insolaţie, dar nu şi de febra declanşată de prostie. Acum, că le-a venit apa la moară, guţanii României pun din nou ţara la cale! Unde vedeţi o pălărie mare pe un căpşor mic să ştiţi că acolo zace un guţan! Bine ar fi să nu călcaţi pe el că nu ştiţi ce poate să iasă din chestia asta! Ar trebui să se pună panouri de avertizare gen: "Atenţie, teren minat cu guţani!"