Guus Hiddink vrea titlul cu Chelsea

Tehnicianul olandez Guus Hiddink a susținut prima sa conferință de presă de la numirea ca manager la Chelsea Londra în locul lui Jose Mourinho, în care a subliniat că înțelege gravitatea situației, echipa ocupând locul 15 în clasamentul din Premier League. „Nu ar trebui să fiu aici la jumătatea sezonului, iar asta că înseamnă că lucrurile nu merg atât de bine cât s-a preconizat la începutul sezonului, dar mă bucur că am revenit. În urmă cu câţiva ani, am venit aici într-o situaţie similară şi am încercat să ajut atunci când mi s-a cerut. Iubesc acest club şi este mereu o plăcere să lucrez cu jucătorii. Obiectivele sunt câştigarea titlului, ceea ce nu este uşor, şi să ajungem cât mai departe în Liga Campionilor şi în Cupa Angliei”, a spus Hiddink. Revenit la un club la care a mai antrenat în 2009, tehnicianul olandez așteaptă de la jucătorii săi o stare de spirit ireproșabilă. „Nu putem, evident, ignora rezultatele primei părți a sezonului, însă le-am cerut jucătorilor să se concentreze asupra viitorului, să dea totul. De-abia aștept să văd ce pot face ei. Important este să lăsăm o imagine bună despre clubul Chelsea. Trebuie să le arătăm suporterilor noștri că echipa are dorința de a spăla afrontul din ultimele săptămâni”, a spus Hiddink, care dorește ca elevii lui să se privească în oglindă și să-și facă autocritica.

A DECEDAT FOSTUL INTERNAȚIONAL DON HOWE

Fostul antrenor şi jucător englez Don Howe a decedat, miercuri, la vârsta de 80 de ani. „În opinia mea, Don a fost unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut Anglia”, a declarat selecţionerul Angliei, Roy Hodgson. La rândul său, preşedintele FA, Greg Dyke, a afirmat că decesul lui Howe este o mare pierdere pentru fotbalul englez. Ca fotbalist, Howe a evoluat la formaţiile West Bromwich Albion şi Arsenal Londra, îmbrăcând de 23 de ori tricoul naţionalei Angliei. El a antrenat echipele Arsenal, Queens Park Rangers, Coventry City şi Galatasaray. De asemenea, el a fost asistentul lui Terry Venables la naţionala Angliei, între 1994 şi 1996.

