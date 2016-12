Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a dat asigurări, sîmbătă, jurnaliştilor presei străine, că România îşi va respecta angajamentele asumate în faţa Europei şi a Fondului Monetar Internaţional (FMI), în pofida ruperii coaliţiei şi a “slăbiciunii” actualului guvern, care “va fi oricum schimbat în decembrie”. Foarte neîncrezător în potenţialul său adversar, preşedintele Traian Băsescu, Geoană a declarat că va cere prezenţa observatorilor străini pentru cele două tururi de scrutin la prezidenţiale: “Vom cere tututor să fie acolo, ONG-uri, observatori europeni, OSCE”. Deşi aflat în opoziţie în prezent, Geoană a precizat că partidul său susţine “tot ceea ce este în programul naţional” încheiat de România în martie pentru a obţine un împrumut de 20 de miliarde de euro negociat cu FMI şi UE. El l-a acuzat din nou pe preşedintele Băsescu de faptul că a generat criza pentru obţinerea unui al doilea mandat şi a susţinut că este cel mai bun candidat pentru a continua reformele necesare în România şi pentru a redresa economia. Apoi, la întîlnirea cu voluntarii TSD, Mircea Geoană a declarat că după ajungerea sa la Cotroceni se vor forma o nouă majoritate şi un nou Guvern, cu un premier nou: “Majoritate nouă, Guvern nou, prim-ministru nou, pînă în Crăciun. Rămîne clar. Rămîne domnul Boc fără loc de muncă? Asta e viaţa. Viaţa e dură. La vita e dura, cum ar spune Lenuţa din Tori”. În momentul în care unul dintre tineri a continuat ideea lui Geoană, spunînd din sală că actualul premier ar trebui, după ce va rămîne fără slujbă, să “bată la uşă şi să facă boc-boc”, Geoană a continuat, spunînd: „Lăsaţi-l, că are necazuri şi aşa”. Liderul social-democrat a arătat că preferinţa sa pentru formarea viitorului Guvern ţine, în mod evident, de PSD, în calitate de “piesă centrală”: “Este evident acest lucru. Nu are rost să minţim pe nimeni. Este ca şi cum am spune că mă duc la Cotroceni şi pun premier de la PD-L. Nici gînd. Să-şi ia gîndul. Nu mai prind prim-ministru neam de neamul lor”.