Guvernanţii au uitat să plătească ajutorul pentru încălzire

Peste 100 de persoane din oraşul Negru Vodă s-au strâns, ieri, la Primărie, pentru a-şi cere drepturile privind ajutorul pentru încălzirea locuinţelor oferit de la Guvern pentru iarna 2009 - 2010 şi s-au revoltat după ce au aflat că nu-şi vor primi toţi banii. Din spusele oamenilor, angajaţii Primăriei au acordat sume variate, de la 7,5 lei, până la câteva zeci de lei de persoană, însă nu sumele întregi pentru acoperirea costurilor în vederea cumpărării lemnelor necesare încălzirii locuinţelor pe toată perioada iernii. Printre cei nemulţumiţi s-a aflat, ieri, şi Alexandru Trifan, care se aştepta să primească subvenţia de 260 de lei de la Guvern, ca şi anul trecut, însă s-a trezit că a primit doar 54 de lei, doar o mică parte din suma de care, spune el, ar fi trebuit să beneficieze. „Eu am doi copii şi nu am niciun venit pentru că nu am un loc de muncă. Cu aceşti banii m-aş fi descurcat un timp, aş fi avut ce pune pe masă, însă aşa nu ştiu cum mă voi descurca. Probabil îmi voi hrăni doar copiii”, a declarat omul, care susţine că trăieşte doar din alocaţia celor doi copii. Explicaţia pentru sumele mici acordate de la Guvern a venit de la primarul oraşului, Ion Nicolin. El spune că Guvernul a alocat subvenţia pentru încălzirea locuinţelor doar pentru luna noiembrie şi nu pentru întreaga iarnă. „Sumele s-au acordat în funcţie de cuantumul calculat după depunerea dosarului, în funcţie de venit şi de numărul de persoane din familie. De acest ajutor au beneficiat şi persoanele care se încadrează în acordarea ajutorului social”, a declarat primarul din Negru Vodă. Pentru iarna 2009 - 2010, noiembrie - martie, valoarea maximă acordată de Guvern pentru ajutorul de încălzire pe bază de gaze naturale este de 262 lei, în cazul familiilor cu un venit mediu per membru mai mic de 155 lei, iar suma scade odată cu creşterea venitului mediu al familiei, astfel că la un venit cuprins între 540,1 lei - 615 lei pe membru de familie, valoarea ajunge la 19 lei/lună.