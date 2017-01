“Guvernanţii de dreapta trebuie puşi la colţ, pe coji de nucă”

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Mircea Geoană, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări şi a dreptei din România, afirmînd că ţara noastră se află acum la o răscruce de drumuri, în care electoratul trebuie să decidă pentru un viitor cabinet de stînga. Mircea Geoană a declarat, ieri, la închiderea Şcolii politice a TSD, desfăşurată la Constanţa, că guvernanţii de dreapta s-au raportat la instituţiile statului ca la nişte jucării şi acum trebuie „puşi la colţ”, să se căiască. Geoană a spus că guvernele de dreapta pe care le-a avut România au sărăcit ţara şi au secătuit resursele acesteia după principiul „după noi, potopul”. „PSD trebuie să cîştige alegerile nu pentru că Geoană are fudulia să devină prim-ministru, ci pentru că România nu mai are resurse pentru încă patru ani de scandal şi de haos. Dacă dreapta cîştigă alegerile, indiferent de formulă, că vine la guvernare PD-L sau rămîne PNL, sau vine la guvernare alianţa murdară PDL - PRM - PNG, România riscă să se ducă într-o fundătură”, a afirmat el. Geoană a apreciat că guvernanţii de dreapta s-au comportat ca nişte „copii răsfăţaţi” şi au privit instituţiile statului ca pe „jucării” sau „arme” cu care să se bată între ei. „Ca nişte copii răsfăţaţi, au rupt şi pomii care dădeau fructe, au omorît şi găina care dădea ouă. Trebuie să îi punem la colţ pe coji de nucă, să îşi bage minţile în cap şi să se căiască”, a spus preşedintele PSD. El i-a îndemnat pe tinerii din partid să se implice în realizarea visului românesc, pentru a scăpa ţara de unul dintre cele mai mari blesteme: migraţia tinerei generaţii. “Blestemul dreptei trebuie să înceteze. Nu mai putem lăsa România pe mîna unor iresponsabili. Miza alegerilor este colosală pentru ţară. Nu avem de ales nici între Geoană şi Tăriceanu, cu slipi sau fără slipi, sau pe Stolojan, cu slipi sau fără slipi, ci avem de ales între o Românie care se prăbuşeşte şi o Românie care se construieşte. Dacă dreapta ajunge la putere, resursele se vor istovi şi intrăm într-o profundă criză de infrastructură, socială, economică, politică. Sau PSD ajunge la putere şi putem, în sfîrşit, să construim o Românie prosperă”, a afirmat Geoană, în ultima zi a şcolii de pregătire politică a tinerilor social democraţi. Geoană a precizat că nu vrea un nou Guvern numai pentru a fi el premier sau colegii săi, miniştri. “Trebuie dăm un Guvern PSD, nu că Geoană are fudulia să devină premier sau Liviu Dragnea, sau alţi colegi, miniştri, ci pentru că, după patru ani de guvernare, România nu mai are resurse”, a spus liderul social democraţilor. De fapt, Geoană nu crede că cei de la guvernare sînt atît de “incompetenţi sau proşti”, ci că, pur şi simplu, nu le pasă de soarta românilor”. Liderul PSD i-a criticat şi pe preşedintele Traian Băsescu şi pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu, “care îşi pun cizmele de ochii lumii” şi se ceartă la televizor cu o bătrînică afectată de inundaţii sau promit, tot la televizor, că Guvernul va fi restructurat.