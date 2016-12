Guvernare incoerentă

Guvernul condus de Boc demonstrează, încă o dată, că se pricepe mai mult la vorbe decât la fapte, iar acest fapt este evidenţiat de „evoluţiile” închipuite de Boc în ţara noastră. Realitatea e evidentă, iar parlamentarii trag semnale de alarmă asupra acestei situaţii. Deputatul PSD Eugen Bejinariu apreciază că guvernările Boc sunt incoerente, iar evoluţia României este cazuală, neexistând o strategie coerentă şi niciun program anticriză. \"România nu are o strategie pe termen mediu. Evoluţia ţării e pur întâmplătoare sau mergem din accident în accident. Din trei în trei luni, Executivul anunţă că ieşim din criză, iar la şase luni, anunţă că se adânceşte criza\", a spus deputatul PSD. El a arătat că agricultura ţării este în faliment, România fiind singura ţară a UE care nu-şi sprijină fermierii, iar situaţia este la fel de dezastruoasă şi în domeniul sănătăţii sau al educaţiei. \"Guvernul are măsuri anti-criză în vorbă, iar ravagiile crizei se văd în fapte\", a afirmat parlamentarul social-democrat, care consideră că \"aşa-zisele măsuri anticriză ale Guvernului Boc sunt palide şi pot prelungi criza\". \"Nu există măsuri de creare şi de menţinere a locurilor de muncă, nu există măsuri care să repornească motoarele economiei\", a mai spus Bejinariu, subliniind că ritmul de creştere al numărului de şomeri în ţară este de trei ori mai mare decât media din ţările UE. Totodată, deputatul consideră că România riscă să intre într-o criză a datoriilor pentru că Ministerul de Finanţe continuă să se împrumute de la băncile comerciale, menţionând că, în ianuarie 2010, au fost plătite câte 2,7 milioane de euro pe zi pentru dobânzile acumulate la creditele contractate. Bejinariu a avertizat şi asupra exploziei datoriei publice în 2010 la 40% din PIB, care depăşeşte pragul de sustenabilitate de 35%. \"Guvernul Boc preferă varianta simplă. Când are nevoie de bani taie la întâmplare din cheltuieli\", a mai spus deputatul PSD.