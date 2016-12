Guvernatorul Chris Christie, antrenat într-un scandal ce îi ameninţă ambiţiile prezidenţiale

Guvernatorul statului New Jersey, popularul Chris Christie, şi-a prezentat scuze public şi şi-a demis o colaboratoare, în încercarea de a se distanţa de un scandal politic ce implică anturajul său, care i-ar putea afecta ambiţiile prezidenţiale pentru 2016. „Vin aici astăzi pentru a-mi prezenta scuzele (...). Sunt jenat şi umilit de comportamentul unora dintre membrii echipei mele”, a declarat politicianul republican în cadrul unei conferinţe de presă de aproape două ore, în timpul căreia a anunţat că a demis-o, cu efect imediat, pe adjuncta şefului său de cabinet, Bridget Anne Kelly.

Mesaje electronice şi SMS-uri explozive au dezvăluit că Bridget Anne Kelly a iniţiat, în luna august, închiderea mai multor căi de acces la podul George Washington, o arteră enormă ce leagă New Jersey de New York, aparent pentru a se răzbuna pe un primar democrat care a refuzat să îl susţină pe Chris Christie în timpul campaniei sale electorale. Procurorul federal al statului New Jersey a anunţat joi că va fi deschisă o anchetă în acest caz, care la momentul respectiv a fost anunţat drept „un studiu de trafic”. Acesta a provocat ambuteiaje monstruoase timp de mai multe zile, în principal în oraşul Fort Lee, unde accesul pe pod a fost redus de la patru benzi la una singură. „Nu ştiam, eu nu am avut nicio implicare”, a insistat guvernatorul Christie, un republican moderat care şi-a construit cu grijă o imagine de conciliator, de om onest care vorbeşte direct şi care poate împrospăta viaţa politică, în perspectiva lui 2016. Acesta a afirmat că a fost înşelat, trădat, că adjunctul şefului său de cabinet l-a minţit şi că nu a fost niciodată informat de anturajul său.

Chris Christie a denunţat un comportament de „o stupiditate abjectă”, „fără inimă”, şi s-a declarat „întristat”, „uluit”, afirmând că are „inima zdrobită”. A mai insistat asupra faptului că acest lucru nu reprezintă „cultura” administraţiei sale. „Îmi cer scuze pentru că am eşuat, în calitate de guvernator, în a înţelege mai devreme adevărata natură a acestei probleme”, a adăugat republicanul, amintind că în urmă cu patru săptămâni şi-a chestionat toată echipa în legătură cu închiderea acestor căi de acces. Înainte de acest incident, Mark Solovich, primarul democrat din Fort Lee, a refuzat în mod public să îl susţină pe guvernatorul Christie. Atât i-a trebuit lui Bridget Anne Kelly. „Este momentul pentru nişte probleme de circulaţie în Fort Lee”, scria aceasta pe 13 august, într-un email adresat lui David Wildstein, numit de guvernator la Autoritatea Portuară din New York şi New Jersey, instituţia care controlează podurile. Pe 10 septembrie, primarul din Fort Lee, care nu a fost avertizat în legătură cu această închidere, a cerut ajutorul unui oficial de rang înalt din cadrul Autorităţii Portuare, Bill Baroni, explicându-i că elevii nu pot ajunge la şcoală din cauza ambuteiajelor. „Mă înşel dacă zâmbesc?”, i-a scris într-un SMS o persoană neidentificată alteia. „Nu”, i-a răspuns aceasta din urmă. „Mă simt prost pentru copii”, a răspuns prima persoană prin SMS. „Sunt copiii alegătorilor lui Buono”, a răspuns cealaltă, referindu-se la democrata Barbara Buono, învinsă în luna noiembrie de Chris Christie. La rândul său, David Wildstein, care a demisionat luna trecută, a compărut joi în faţa unei comisii a legislaturii din New Jersey şi a invocat dreptul de a păstra tăcerea, refuzând să răspundă la întrebările privind schimbul de mesaje cu Bridget Anne Kelly.

În timp ce alegerile prezidenţiale din 2016 generează deja dezbateri în SUA, democraţii au profitat imediat de acest scandal „Bridgegate”. „Christie este cel responsabil de acest haos”, a declarat congresmanul de New Jersey din Camera Reprezentanţilor, Boll Pascrell. „Cum a putut crea o astfel de cultură în birourile sale, permiţându-le responsabililor să se gândească la faptul că acest comportament şi această răzbunare sunt acceptabile?”, a declarat şi preşedintele Comitetului Naţional Democrat şi congresmanul de Florida din Camera Reprezentanţilor, Debbie Wasserman.