Guvernatorul statului New Mexico a promulgat legea privind abolirea pedepsei cu moartea

Democratul Bill Richardson, guvernatorul statului american New Mexico, a promulgat, miercuri, legea care aboleşte pedeapsa cu moartea în statul său, care va deveni cel de-al 15-lea stat ce nu impune pedeapsa capitală. Anunţul acestei decizii intervine la cinci zile după adoptarea textului de către Senatul din New Mexico, cu 24 de voturi pentru şi 18 împotrivă. Potrivit unui comunicat difuzat miercuri, guvernatorul a subliniat că a reflectat mult la această decizie.

”Ziua de azi marchează sîrşitul unui parcurs lung între mine şi pedeapsa cu moartea. Toată viaţa am crezut cu fermitate că pedeapsa cu moartea este una justă, în cazuri foarte rare şi numai pentru crimele cele mai abjecte. Cred în continuare acest lucru”, a explicat Bill Richardson, în vîrstă de 61 de ani. ”Dar în urmă cu şase ani, cînd am preluat funcţia de guvernator al statului New Mexico, am început să îmi pun la îndoială opiniile despre pedeapsa cu moartea”, a precizat Richardson, care a fost încurajat să ia această decizie de un grup puternic pentru apărarea drepturilor civice, ACLU. ”Problema a devenit mai tangibilă pentru mine întrucît ştiam că va veni ziua în care se va întîmpla unul dintre aceste două lucruri: fie va trebui să iau o decizie referitoare la un proiect de lege privind abolirea pedepsei cu moartea, fie, perspectiva mai dificilă, va trebui să semnez condamnarea la moarte a cuiva”, a adăugat guvernatorul, fost candidat la învestitura partidului său pentru Casa Albă.

”Oricare ar fi opinia mea în legătură cu acest subiect, nu am suficientă încredere în sistemul judiciar în forma actuală, pentru a fi arbitrul final atunci cînd este vorba despre a decide cine moare şi cine trăieşte după o crimă. Dacă statul trebuie să ia această decizie extraordinară, sistemul trebuie să fie perfect şi să nu se poată înşela niciodată. Dar realitatea este că sistemul nu este perfect, departe de asta. Sistemul este prin esenţă defectuos. Analizele ADN au dovedit acest lucru. Spre moarte au fost trimise persoane nevinovate în întreaga ţară”, a adăugat Bill Richardson, reluînd unul dintre argumentele opozanţilor faţă de pedeapsa capitală.