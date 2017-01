Guvernele Boc au luat banii de taxa auto, Guvernul Ponta îi dă înapoi

Guvernul României îşi face o obligaţie din a da românilor înapoi banii reprezentând taxa auto, percepută ilegal de fostul Executiv, a declarat premierul Victor Ponta. El a precizat că situaţia a fost prezentată de conducerea Ministerului Mediului în şedinţa de ieri a Guvernului şi că săptămâna viitoare va fi adoptată o decizie de rezolvare a problemei. \"Ei (membrii fostului guvern-n.r.) au mâncat şi noi plătim. Aşa este cu taxa auto, ca şi cu multe alte lucruri. Face parte din nenumăratele găuri negre pe care facem toate eforturile să le îndreptăm”, a mai remarcat Ponta, reamintind că „Guvernul României are o procedură de infringement începută de Comisia Europeană din cauză că Guvernul Boc a adoptat o legislaţie considerată ca fiind împotriva normelor europene”. Amintim că premierul declara, săptămâna trecută, că Guvernul va trebui să adopte un act normativ prin care să fie restituită taxa auto încasată ilegal, eliberând astfel instanţele de procesele intentate statului pentru rambursarea banilor. \"Am discutat să identificăm împreună o procedură administrativă prin care zecile de mii de procese aflate pe rol ale cetăţenilor români care îşi cer înapoi banii încasaţi ilegal să fie soluţionate fără a se mai apela la instanţă. Suntem într-o situaţie identică din punct de vedere funcţional cu ceea ce se întâmplase cu acei bani încasaţi ilegal pensionarilor. Guvernul Ungureanu le spunea pensionarilor: “mergeţi şi daţi-ne în judecată, ştim că o să câştigaţi, dar mai câştigăm nişte timp”. Instanţele se aglomerau, banii pe care Guvernul, indiferent cum se numeşte, trebuie să îi dea înapoi cresc, evident, cu rata inflaţiei. Atunci am luat o decizie administrativă şi practic am oprit toate procesele, instanţele sunt şi aşa superîncărcate, nici nu am mai ţinut zeci, sute de mii, în cazul pensionarilor, milioane de oameni prin tribunale, ani în şir. La fel trebuie să facem şi cu rambursarea taxei auto. E clar că legea adoptată anterior nu corespundea normelor europene şi nici celor constituţionale şi că Guvernul va trebui să dea banii înapoi. Trebuie să facem această procedură, ca măcar să nu mai punem judecători şi grefieri să dea termene şi să scrie sentinţe care sunt toate într-un singur sens, în care Guvernul trebuie să dea bani înapoi\", declara, atunci, Ponta. În opinia sa, decizia guvernelor anterioare de a îndemna proprietarii de vehicule să dea statul în judecată pentru a-şi recupera taxa auto încasată ilegal a fost incorectă şi imorală.