Guvernul a aprobat alocaţii reduse pentru susţinerea familiei

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, proiectul de lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aproximativ 100.000 de beneficiari de alocaţii monoparentale sau complementare urmând să piardă aceste drepturi ca urmare a reducerii venitului pentru care alocaţiile pot fi acordate. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean, a anunţat că proiectul de lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei a fost aprobat. Potrivit noilor prevederi, alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă celor care au venituri pe membru de familie de până la 370 de lei pe persoană. Cuantumurile sunt stabilite în funcţie de numărul copiilor din familie. Cererea de acordare a alocaţiei, precum şi declaraţia pe propria răspundere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia, se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. Frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere este o condiţie pentru acordarea integrală a alocaţiei. Directorul general de asistenţă socială din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale declara, marţi, într-o conferinţă de presă, că familiile care au un venit pe membru de familie cuprins între 371 şi 470 de lei nu vor mai primi alocaţii monoparentale sau complementare, în această situaţie fiind în jur de 100.000 de beneficiari. Secretarul de stat în Ministerul Muncii Nicolae Ivăşchescu adăuga că aceşti beneficiari vor primi în continuare ajutoarele de căldură sau alocaţiile de stat pentru copii, dar nu vor mai primi alocaţii monoparentale sau complementare. Potrivit acestuia, sunt aproximativ 490.000 de familii beneficiare ale acestor tipuri de alocaţii care au venit pe membru de familie cuprins între zero şi 370 de lei şi cărora li se va majora cuantumul alocaţiilor. Ivăşchescu a dat ca exemplu o familie cu doi părinţi şi cu mai mult de patru copii, care are un venit cuprins între zero şi 200 de lei şi care va beneficia de un cuantum al alocaţiilor de 120 de lei, faţă de 70 de lei. El a precizat că odată cu intrarea în vigoare a noii legislaţii va fi abrogată Ordonanţa 105 care prevedea aceleaşi alocaţii, dar în alte cuantumuri. \"Am unificat şi am simplificat sistemul\", a explicat el.