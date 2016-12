Guvernul a creat postul de vicepreşedinte la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) şi a numit-o în funcţie pe Csilla Lőrincz, care era de trei luni director în cadrul AFM, aceasta având prin noua funcţie rang de subsecretar de stat, potrivit unui anunţ publicat vineri în Monitorul Oficial. \"Până acum, AFM nu avea deloc un post de vicepreşedinte. Este absurd să nu ai vicepreşedinte, când gestionezi miliarde de lei într-un an. Apoi, când pleca preşedintele, nici nu avea cine să îl înlocuiască. Aşa că a fost creat un singur post de vicepreşedinte. Practic, Csilla Lőrincz a fost promovată în funcţie, ea era de trei luni director în cadrul AFM\", a declarat, IERI, ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely. Ministrul Laszlo Borbely a mai spus că Administraţia Fondului pentru Mediu are foarte puţini angajaţi şi că ar mai avea nevoie de posturi. Csilla Lőrincz este de profesie jurist şi a candidat din partea UDMR la alegerile pentru Parlamentul European din 2009. Decizia numirii a fost semnată de premierul Emil Boc, la propunerea formulată în 2 august de ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely. În prezent, în organigrama AFM există 151 de posturi, instituţia fiind condusă de un preşedinte, Gheorghe Popescu, şi are patru direcţii: de Analiză proiecte, de Implementare proiecte, Direcţia Economică şi Direcţia Venituri. Administraţia Fondului pentru Mediu se află în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi gestionează Fondul de mediu, în vederea susţinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. Premierul Emil Boc declara în 9 iulie la Galaţi că procesul de restructurare a sectorului public trebuie să se încheie până la 1 septembrie 2010, termen stabilit în Guvern şi discutat cu preşedintele Traian Băsescu. \"E un termen pe care l-am stabilit şi în Guvern, e un termen pe care l-am discutat şi cu preşedintele României, e practic un lucru absolut necesar să ducem la capăt procesul de restructurare de care depinde în bună parte revenirea de la 1 ianuarie la un salariu mai mare pentru sectorul bugetar decât acela care este acum redus cu 25%. Guvernul a luat măsuri foarte rapide şi dure în acest sens chiar din propria ogradă – mă refer aici la reducerea numărului de secretari de stat şi a subprefecţilor – şi continuând cu toate structurile naţionale şi locale care fac obiectul procesului de restructurare\", a spus Emil Boc la acea dată.