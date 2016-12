Guvernul a definitivat bugetul pe 2015. Proiectul ajunge sâmbătă în Parlament

"Proiectul de buget nu prevede noi taxe şi impozite. Avem în proiectul de buget 44 de miliarde de lei pentru investiţii, cu 9 miliarde mai mult faţă de 2014. Educaţia va primi 3,51% din PIB, 3 miliarde de lei în plus. Ministerul Apărării nu va primi cei 0,3% din PIB în plus", a declarat premierul Victor Ponta, în cadrul şedinţei de guvern, din această seară. Potrivit şefului Executivului, proiectul de buget va fi trimis sâmbătă în Parlament. El și-a sfătuit colegii de guvern să explice tuturor cum e cu investițiile, căci sunt cu 9 miliarde în plus față de 2014: ”Ideea că scad investițiile nu este corectă”. În ce privește bugetul DNA, pentru care s-a făcut atâta vâlvă, premierul a spus că procurorii anticorupție vor primi 22 milioane de euro: ”Deci nu se taie, se pune!”. Ponta a precizat că la Sănătate bugetul va fi mai mare, dar nu au fost plătite arieratele, iar Educația va avea cu 3 miliarde de lei în plus față de anul actual. Mâine, bugetul va ajunge în Parlament. Premierul Ponta i-a cerut ministrului delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, să elaboreze un proiect care să prevadă că bugetul va fi transmis la Parlament numai în format electronic, metodă specifică perioadei moderne, şi nu cu 40 de copii printate, ca în prezent, conform "regulamentelor învechite".