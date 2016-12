Guvernul ar putea încasa doar jumătate din datoria Rompetrol de 2,4 miliarde de lei şi scadentă în luna septembrie, din cauza lipsei de lichidităţi a companiei. Grupul Rompetrol trebuie să ramburseze de 2,4 miliarde de lei (0,47% din PIB), în contul datoriilor istorice ale rafinăriei Petromidia, angajate printr-o emisiune de obligaţiuni de stat din anul 2003. Rambursarea obligaţiunilor Rompetrol a fost luată deja în considerare ca sursă de venituri la buget în 2010 la nivelul datoriei totale de 2,4 miliarde lei, dar Guvernul se aşteaptă ca suma care va fi încasată să se ridice la doar jumătate din restanţa scadentă în acest an, conform proiectului programului de convergenţă al României pentru perioada 2009-2012, redactat în luna februarie 2010. În documentul citat, rambursarea sumelor scadente datorate de Rompetrol a fost inclusă în categoria „Riscuri fiscale şi bugetare”. „Scenariul de bază pentru anul 2010 conţine o valorificare integrală a obligaţiunii Rompetrol în sumă de 2,4 miliarde lei, totuşi, ca urmare a lipsei de disponibilităţi reclamate de companie, sumele încasate ar putea scădea la 1,2 miliarde lei (0,2% din PIB)”, se arată în document. În octombrie 2003, Guvernul a emis o ordonanţă privind transformarea în obligaţiuni a restanţelor bugetare ale Rompetrol existente la data de 30 septembrie 2003, în valoare de 603 milioane dolari, inclusiv dobânzi şi penalităţi. Obligaţiunile au o perioadă de maturitate de şapte ani şi vor ajunge la scadenţă în luna septembrie a acestui an. Grupul Rompetrol deţine 75,32% din acţiunile Rompetrol Rafinare şi 51% din titlurile Rompetrol Well Services. The Rompetrol Group este controlat integral de compania KazMunaiGaz, din Kazahstan, care a preluat, în 2007, 75% din Rompetrol, fondat de omul de afaceri Dinu Patriciu, şi restul de 25% în iunie 2009.