Guvernul ar putea majora amenzile aplicate de AEP primarilor

Premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul ar putea majora amenzile aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru primarii care nu îşi actualizează listele electorale, amenda maximă fiind în prezent de 2.500 lei. Ponta a anunţat posibilitatea majorării amenzilor după ce a întrebat dacă se aşteapă să fie boicotat de primăriile PDL şi UDMR şi ce se va întâmpla în acest caz. „În acest moment, sigur că toţi primarii au o sarcină în plus şi evident că au multe întrebări: în cât timp, când facem comisia electorală, cât ne va costa, dar nu am auzit pe nimeni care să spună că nu vrea să facă chestia asta. Până la urmă, nici Emil Boc nu a zis să că nu vrea, a zis că nu poate, că cei o mie de angajaţi ai Primăriei Cluj sunt plecaţi sau nu au atribuţii. Aici, dacă nu reuşim luni să strângem toate datele, atunci marţi, cel mai târziu, avem şedinţa de Guvern şi vom adopta hotărârile necesare. Dacă va fi nevoie de o hotărâre legislativă, pentru a mări amenzile pe care AEP le are în acest moment prevăzute în lege pentru primarii care nu îşi actualizează listele electorale, o vom adopta”, a spus Ponta. Primarul Clujului, Emil Boc, i-a spus premierului Ponta, în cadrul videoconferinţei privind actualizarea listelor electorale, că nu dispune de personalul necesar în acest scop, iar ministrul de Interne, Ioan Rus, i-a replicat că, în acest caz, trebuie „importaţi“ nemţi pentru efectuarea numărătorii. Primarul Clujului a fost singurul care a reacţionat negativ faţă de măsura Guvernului.