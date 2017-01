Guvernul are comportament tipic de alegeri anticipate

Guvernul a aprobat ieri a treia rectificare bugetară din 2006, deficitul bugetar rămînînd la 2,5% din PIB, în urma unei revizuiri în creştere a PIB. Rectificarea prevede suplimentarea cheltuielilor cu 2,176 miliarde lei, reprezentînd 0,66% din PIB, şi creşterea veniturilor estimate cu 1,747 miliarde lei, însemnînd 0,53% din PIB. Din totalul cheltuielilor suplimentare, 503 milioane lei vor fi alocate pentru cheltuieli de personal, 102,9 milioane lei pentru bunuri şi servicii, 43,8 milioane lei pentru dobînzi, 130 milioane lei pentru subvenţii, 405,5 milioane lei pentru transferuri şi 791, 3 milioane lei pentru cheltuieli de capital. La acestea se adaugă 200 milioane lei pentru Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. După rectificarea bugetului, fostul ministru al Finanţelor, deputatul PSD Mihai Tănăsescu, a afirmat că Guvernul are un comportament care indică preocuparea pentru alegeri anticipate, în condiţiile în care pune mai mare acent pe efectuarea cheltuielilor sociale decît pe cele pentru investiţii. Potrivit lui Tănăsescu, cheltuielile bugetare pentru personal erau, la finele lunii iulie, efectuate în proporţie de circa 64% din suma prevăzută pentru întregul an, iar cele de capital, doar în proporţie de 26%. "Actuala rectificare arată încă o dată incapacitatea de predictibilitate a Guvernului, în legătură cu politica bugetară. Este a treia rectificare, într-un an, prin care se alocă sume importante de bani. Nu există o gîndire de perspectivă. Este incalificabil să planifici cheltuirea, într-o perioadă atît de scurtă, a unor sume atît de mari. Pentru că profesorii au ameninţat cu greva s-a hotărît majorarea sumelor. Este un tip de politică pompieristică, de pe o zi pe alta", a menţionat Tănăsescu. "Rectificările au fost făcute fără să se ţină cont de realităţile economice şi de echilibrele macroeconomice, care trebuie păstrate. Este o lipsă de respect faţă de modul în care se cheltuiesc banii publici, precum şi o lipsă de profesionalism în planificarea şi execuţia bugetară. Viziunea bugetară este de pe azi pe mîine, nu pe termen lung", a mai spus Tănăsescu. El a opinat că fondurile nerambursabile de la UE au fost cheltuite doar în proporţie de 10% din plafonul stabilit. În viziunea fostului ministru de Finanţe, Guvernul nu a realizat o revizuire a modalităţii de cheltuire a banilor publici, pentru a se asigura că fondurile sînt alocate eficient, banii fiind aruncaţi pe "momeală electorală". Tănăsescu apreciază că majorarea cheltuielilor publice va afecta inflaţia şi ceilalţi indicatori macroeconomici. "Lichidităţile de pe piaţă vor fi suplimentate, creînd presiuni inflaţioniste. Probabil BNR va trebui să adopte noi măsuri în domeniul politicii monetare pentru a compensa parţial comportamentul Guvernului", a mai spus Tănăsescu.