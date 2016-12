Guvernul autorizează cazinourile temporare pe litoral

12:08:09 / 31 Decembrie 2014

Chestia asta nu va avea niciun efect daca in orase nu se interzic aceste jocuri de noroc. Cel mai bine ar fi zonele speciale in care acestea sa functioneze. La noi guvernantii sunt ticalosi si primesc spagi pentru a nu interzice aceste sali de jocuri, aflate in fiecare scara de bloc.