Guvernul Boc a aruncat în Haos serviciile de asistenţă socială

Noile reglementări în domeniul social, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011, dau numai bătăi de cap serviciilor de asistenţă şi protecţie socială din administraţiile locale şi nu numai. Şeful Serviciului de Asistenţă şi Protecţie Socială din Primăria Constanţa, Daniela Drecşan, a declarat că funcţionarii publici se confruntă cu un „vid legislativ” în domeniul asistenţei sociale după implementarea legilor Guvernului Boc. „Legislaţia în domeniul social s-a complicat foarte mult şi nu este deloc în beneficiul cetăţeanului. S-a complicat enorm de mult. Este un haos inimaginabil. Este atât de complicată încât, până în prezent, nici noi nu am putut să clarificăm toate aspectele. Numai eu ştiu cât am lucrat cu oamenii mei pentru a vedea cum descâlcim ce a încurcat Guvernul. Efectiv, de pe 3 ianuarie 2011, am început să citim pentru a înţelege Legea şi încă nu ne-am pus la punct”, a declarat şeful Serviciului. Ea a menţionat că, atât Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cât şi modificările la Legea nr. 276/2010 privind acordarea venitului minim garantat au fost publicate în Monitorul Oficial pe 30 decembrie 2010, cu aplicare în doar două zile. Mai mult, normele de aplicare pentru cele două legi au fost publicate abia la finele lui ianuarie. „De aceea, în ianuarie, nu am putut să aplicăm aceste legi. Nu poţi să aplici o lege fără norme”, a mai spus şeful Serviciului de Asistenţă şi Protecţie Socială. O altă problemă pe care o întâmpină funcţionarii de la Asistenţă Socială sunt cererile care prevăd multe informaţii despre beneficiar. „Cererea pentru solicitarea ajutorului social este foarte complicată. Şi noi a trebuit să stăm să o analizăm. Omului trebuie să-i explici cum şi ce să facă pentru că mulţi nu ştiu să o completeze”, a declarat Drecşan, precizând că o singură cerere are nici mai mult, nici mai puţin decât zece pagini şi trebuie completată de către beneficiari o dată la trei luni.