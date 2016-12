Guvernul Boc aduce din nou agricultorii la sapă de lemn

Peste 3.500 de agricultori, membri ai Federaţiei Agrostar, ai Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România, ai Ligii Utilizatorilor de Apă din România, ai Patronatului Crescătorilor de Porci şi ai Asociaţiei producătorilor de produse bio, vor picheta astăzi sediul Guvernului, a declarat preşedintele Federaţiei Agrostar, Niculae Ştefan. \"Cerem achitarea subvenţiilor restante din agricultură pentru 2009, rezolvarea problemei reducerii accizei la motorină, a cărei aprobare din partea CE va mai dura încă cel puţin şase luni, cerem măsuri clare pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniu şi pentru accesarea fondurilor europene\", a spus el.

• BOC, INCOMPLET • Preşedintele Federaţiei Agrostar, Niculae Ştefan, a declarat, ieri, că programul Executivului pentru reducerea cheltuielilor \"este un program neviabil. Noi aşteptam să vină cu un program care să reducă numărul ministerelor, să reducă personalul din cabinete, să taie din costurile cu maşinile puse la dispoziţia angaţilor ministerelor, precum şi reducerea numărului de agenţi din subordinea ministerelor, create pe criterii politice, care aduc costuri importante\", a explicat oficialul Agrostar. Acesta a adăugat că abia după ce programul ar fi conţinut aceste prevederi, ar fi putut fi completat şi cu reduceri ale pensiilor.

• DEMISIE • Preşedintele Federaţiei Agrostar, care va conduce acţiunea pe pichet, a declarat că va solicita premierului Emil Boc demiterea întregii conduceri a Ministerului Agriculturii \"care nu a putut în cinci luni să creeze politici clare de scoatere a sectorului din criză\". \"Vom solicita să intrăm la discuţii cu premierul Emil Boc şi vom revendica demiterea ministrului Agriculturii Mihail Dumitru şi a întregii conduceri a Ministerului Agriculturii, care nu a putut în cinci luni să creeze politici clare de scoatere a sectorului din criză. Am crezut în experienţa lui Dumitru, am avut şi nenumărate negocieri, dar am întâlnit doar lipsă de interes, de reacţie şi de implicare\", a explicat reprezentantul Agrostar, acuzându-i pe oficialii ministerului de resort că nu au elaborat, până în prezent, cadrul legal pentru ajutoarele de stat ce pot fi acordate până în 2013. \"Dacă aceasta problemă nu este rezolvată curând, anul 2010 va fi un an pierdut pentru agricultura românească şi vom depinde 100% de importuri de produse alimentare. În acelaşi timp, peste 50% dintre agricultorii din toate sectoarele sunt în pragul închiderii activităţilor, pentru că vânzările au scăzut şi mai întâmpină şi problema evaziunii fiscale\", a mai spus Niculae Ştefan. Oficialul Agrostar a adăugat că acţiunea de protest programată pentru astăzi este ultima \"legală\", sindicaliştii urmând să recurgă, din iunie, la blocarea drumurilor europene şi luarea cu asalt a Agenţiilor de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) judeţene. \"Vom lua cu asalt sediile APIA, pentru debirocratizarea accesării fondurilor europene. Sunt 10.000 de proiecte pe fonduri europene declarate eligibile, care nu pot fi continuate din cauza lipsei cofinanţării. Statul nu este în stare să acorde garanţii pentru creditare\", a adăugat Ştefan. Totodată, agricultorii mai vor punerea în funcţiune a sistemului naţional de irigaţii şi găsirea soluţiilor de susţinere a irigaţiilor din România.

• PREŢUL FURAJELOR VA AJUNGE MAI MARE DECÂT PREŢUL CĂRNII • Liderul Patronatului Cărnii de Porc, Gheorghe Caruz, prevesteşte şomaj şi sărăcie în sectorul de care se ocupă, estimând că tăierea subvenţiilor va conduce la peste 50.000 de disponibilizări. \"La nivel central, nimeni nu gândeşte înainte de a lua o decizie. Cotroceniul a anunţat că vor fi eliminate complet subvenţiile din agricultură. Acest lucru înseamnă că, de fapt, este pus la cale un adevărat război împotriva românilor, este un atentat la siguranţa naţională\", a declarat Caruz. \"Prin eliminarea subvenţiilor, preţul cerealelor va creşte. Să se ştie că un kilogram de carne de porc se obţine cu 3,5 kg. de furaje. Preţul furajelor este de 0,4 euro pe kg, în timp ce al cărnii este de 2 euro. Prin eliminarea subvenţiei, preţul furajelor depăşeşte preţul cărnii\", a explicat Caruz, adăugând… \"în final, preţul cărnii, câtă va mai fi, probabil de import, va exploda\".