„Guvernul Boc ne face de ocară”

ORICE PENTRU A RĂMÂNE LA PUTERE Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian i-a cerut partidului aflat la guvernare să se „smerească“ pentru răul făcut României, precum pustnicii care stau 40 de zile în pustiu. În opinia sa, Puterea de acum a luat o serie de măsuri dure doar cu scopul de a rămâne la guvernare şi i-a tratat pe bugetari ca pe nişte slugi. „E o guvernare care nu are nicio credibilitate, care nu dă încredere mediului de afaceri, se comportă cu salariaţii din sectorul bugetar cum te porţi cu nişte slugi şi crede că o guvernare e cu atât mai bună cu cât rezistă, transferând riscurile asupra românilor. Cel care trebuie să asude e cel care guvernează, nu contribuabilul. Toate măsurile guvernamentale - tăierea salariilor, îngheţarea pensiilor, tăierea instituţiilor, impozite aberant puse, toate sunt făcute pentru a menţine guvernarea cu orice preţ, creând riscuri suplimentare pentru români“, a declarat Vosganian, adăugând că în guvern sunt oameni care fie au studii întârziate, fie nu cunosc nicio limbă străină, fie se ascund de presă pentru că nu au ce spune sau oameni care apar ostentativ în presă, jignind opinia publică: „E o guvernare care, pur şi simplu, ne face de ocară, ca să nu mai vorbim de faptul că ne adânceşte şi ne întunecă buzunarele“. În plus, liberalul susţine că Traian Băsescu habar nu are economie. În opinia lui Vosganian, România va ieşi din criză abia în următorii ani, iar economia României va atinge nivelul din 2008 abia în 2014.