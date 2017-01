Guvernul Cioloș, bombardat cu moțiuni simple?

Tensiunile dintre Guvernul Cioloș și PSD sunt tot mai mari, social democrații fiind nemulțumiți de activitatea Executivului. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că are din ce în ce mai puțină încredere în Guvern și a precizat că PSD pregătește o serie de moțiuni simple împotriva miniștrilor Sănătății, Mediului, Fondurilor Europene și Finanțelor Publice. „Avem deja mari semne de întrebare în ceea ce privește prestația unor membri ai Cabinetului. În Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene, spre exemplu, sunt probleme foarte mari. Noi am tot tras semnale de alarmă, am cerut premierului și celorlalți membri ai Cabinetului să miște lucrurile din loc. Nu s-a întâmplat acest lucru. În condițiile astea nu o să stăm indiferenți. Noțiunea de tehnocrat înseamnă să fii un foarte bun specialist în domeniul respectiv, or, se pare că în unele cazuri nu e așa”, a conchis liderul PSD.