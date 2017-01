Guvernul, cu mâna întinsă la FMI

Miniştrii lui Boc şi-au îmbrăcat, ieri, cămăşile albe şi costumele de protocol şi s-au încolonat, în poziţie de drepţi, aşteptând delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI), doar-doar o să-i impresioneze pe experţii europeni. Broboane de transpiraţie traversau nemilos frunţile demnitarilor noştri. Pe holurile Parlamentului aerul devenise sufocant, se dădeau ordine şi se completau cecurile. Cifrele au fost scrise tremurat, autorităţille de la Bucureşti sperând că poate-poate i-o lovi amnezia pe reprezentanţii Fondului şi vor uita aici cecurile cu plata datoriilor de la bugetul de stat. Ieri a avut loc prima rundă de discuţii despre situaţia încasărilor bugetare pe primul trimestru. Surse guvernamentale le-au şoptit jurnaliştilor că Executivul are de gând să ceară de la FMI o amânare a plăţii datoriilor restante pe care statul trebuie să le achite de la buget, care nu a fost îndeplinită nici în primul trimestru din acest an. De la începutul programului, Guvernul a cerut derogare pentru ţinta de arierate la fiecare evaluare, nereuşind să se încadreze în valorile trimestriale asumate. Arieratele la buget trebuie eliminate în totalitate până la finele lunii aprilie 2011, când este stabilită şi închiderea programului cu FMI. Ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a recunoscut că veniturile bugetare sunt mai mici decât prognoza. Mai mult, el consideră că prognoza de creştere economică pentru acest an, revizuită în jos de FMI de la 1,3%, la 0,8% ar putea fi chiar prea optimistă!?! Declaraţia lui lasă de înţeles atât că estimarea de creştere economică ar putea fi ajustată şi mai mult în jos, cât şi că revizuirea bugetară implicită la nivelul veniturilor programate va fi mai amplă. Adică lucrurile nu sunt deloc roz. Nu cu mult timp în urmă, şeful misiunii FMI, Jeffrey Franks, susţinea că “economia românească e la terapie intensivă”. Ei bine, se pare că încă nu a ieşit de acolo. Probabil că este “dependentă” de banii FMI. Până acum, Guvernul încerca să dea senzaţia că se străduieşte să stopeze criza economică, acum Boc IV nici nu mai încearcă să ne dea iluzia unei lupte cu marea criză în spatele căreia se ascund multe impotenţe. Şeful misiunii, Jeffrey Franks, va sosi în România abia astăzi, iar reprezentanţii fondului au anunţat că vor sta până pe 7 mai, când îşi vor face cunoscute concluziile. Misiunea FMI va pregăti cel de-al patrulea raport asupra programului economic al României, ce va fi discutat de board-ul Fondului în cea de-a doua parte a lunii iunie. Dacă raportul va fi aprobat, România va primi cea de-a cincea tranşă, în valoare de 768 de milioane DST (850 milioane de euro) din cadrul împrumutului acordat de FMI.