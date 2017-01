Guvernul de tehnocrați, o afacere proastă pentru România?

Politicienii, și românii în general, s-au cam lămurit cam cum stă treaba cu Guvernul tehnocrat. Votat cu o largă majoritate în Parlament, în toamna anului trecut, Executivul condus de Dacian Cioloș și de specialiștii săi de la Bruxelles a picat testul de încredere. Numeroși politicieni de toate culorile au criticat, în ultima perioadă, lipsa de eficacitate a oamenilor veniți pe cai mari să dezvolte România. În cele aproximativ nouă luni de când se află la cârma țării, Guvernul tehnocrat nu a reușit să atragă nici măcar un cent de la Uniunea Europeană și nu a derulat nicio investiție. Singura realizare notabilă a Executivului a fost adoptarea unei Ordonanțe de Urgență privind salarizarea în sistemul bugetar, dar și aceea făcută pe genunchi și care a fost aspru criticată. În aceste condiții, politicienii, în general, mai puțin cei ai PNL, spun că un nou Guvern tehnocrat după alegerile parlamentare de la finele acestui an ar fi un dezastru pentru România. Printre cei care spun acest lucru se numără și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul UDMR a afirmat că un Executiv care nu ar fi politic ar eșua după primele șase luni. „E nevoie de un Guvern politic, care are o susţinere extrem de clară, transparentă şi foarte-foarte bine conturată în Parlament. Şi acest Guvern ar fi eşuat, dacă noi am fi avut mai mult timp până la alegeri, nu doar un singur an“, a declarat Hunor. El s-a arătat deschis la discuții atât cu PSD, cât și cu PNL, pentru intrarea la guvernare după alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an.