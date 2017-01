Guvernul ignoră salvamarii de pe litoral

Staţiunile turistice din sudul litoralului se pregătesc să-şi primească turiştii. Sîmbătă, 14 iunie, Asociaţia Investitorilor în Staţiunea Turistică Venus-Mangalia (AISTVM) a inaugurat deschiderea sezonului estival pentru regiunea de sud a litoralului românesc. „Obiectivul asociaţiei noastre este de a scoate turismul din mocirla în care se scaldă. În anul 1994, în staţiunea Venus erau 12-14 hoteluri declasificate, care erau scoase din circuitul turistic, şi doar un singur hotel de trei stele. Acum, după investiţile făcute, avem cinci hoteluri clasificate cu patru stele, patru care au trei stele, iar restul de două stele. Degeaba am aranjat însă unităţile de cazare, dacă nu avem drumuri. Încercăm să sensibilizăm autorităţile publice locale să nu mai fure banii şi să-i investească în infrastructură”, a declarat preşedintele AISTVM, Lucian Iftimie. Din păcate, cele 21 de proiecte iniţiate de către conducerea asociaţiei, în scopul de a atrage cît mai mulţi turişti, au fost ignorate de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL). Printre acestea, cele mai importante sînt colaborarea cu Herghelia de la Mangalia şi realizarea unor puncte informatice de-a lungul autostrăzii Bucureşti-Constanţa. Nici la capitolul salvamari sudul litoralului nu stă mai bine. Nici pînă în momentul de faţă Guvernul nu a alocat bani de la bugetul de stat pentru amplasarea şi organizarea Serviciului Salvamar. „Potrivit legii, banii pentru aceste servicii trebuie să vină de la stat. Primăria nu poate face caiete de sarcini dacă nu are un buget pe care să se poată baza. Eu am făcut împrumut la bancă pentru ca salvamarii mei să poată patrula pe plaje de la 1 mai. Dar, în lipsa unui contract este dificil să ne facem meseria. Sursa de finanţare trebuie să vină cît mai repede, pentru este deja mijlocul lunii iunie şi turiştii au început să vină”, a afirmat Preşedintele Clubului Nautic „Callatis Mangalia”, George Lipoveanu, coordonatorul Serviciului Salvamar din sudul litoralului. Necesarul de salvamari pentru perimetrul Vama-Veche - Olimp este de 117, în acest moment fiind prezenţi la posturi doar 36 de oameni.