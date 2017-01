Guvernul împarte politic banul public

După ce foarte mulţi primari şi preşedinţi de consilii judeţene au ţipat din toţi rărunchii că li se pun beţe în roate în privinţa accesării fondurilor europene, după ce comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloş, a transmis Guvernului României să simplifice procedura de accesare a banilor europeni, premierul Emil Boc a admis, vineri, că România nu are o problemă în ceea ce priveşte depunerea şi semnarea de proiecte cu fonduri europene, ci cu implementarea acestora. Afirmaţia premierului a venit însă fără a explica foarte clar cine se face vinovat de tărăgănarea accesării banilor europeni. „De această implementare depinde absorbţia fondurilor europene în România şi posibilitatea de a le utiliza în integralitate“, a spus premierul. Totul, după ce din 2007 Guvernul a favorizat primăriile portocalii pentru a primi bani europeni în condiţiile în care la nivelul ţării există peste 1.700 de proiecte depuse de primării însemnând echivalentul a 3,7 milioane de euro, bani care ar fi putut intra în România pentru dezvoltarea comunităţilor din mediul rural. Deputatul PSD Valeriu Zgonea a realizat o analiză detaliată care arată că, numai în ultimii doi ani, primarii PDL au primit mai mulţi bani decât cei ai PSD şi PNL la un loc şi acuză Guvernul că a folosit Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) rurale pentru a împărţi fonduri publice în mod discreţionar către localităţile conduse de edili democrat liberali. „În ultimii doi ani, localităţile conduse de primari PDL au primit de la Guvernul Boc peste 330 milioane de lei, în vreme ce primarii PSD au primit mai puţin de 176 milioane“, a declarat Zgonea, adăugând că partidul de guvernământ a primit de două ori mai mulţi bani în condiţiile în care PSD are cu 20% mai multe primării, primarii PSD au depus cu 20% mai multe proiecte, iar proiectele lor au întrunit în general punctaje mai mari decât cele depuse de reprezentanţii PDL. „Peste 1,2 milioane de oameni trăiesc în localităţi care nu au mai primit niciun ban pentru apă şi canalizare. Felul în care au fost împărţiţi banii nu are nimic de-a face nici cu nevoile comunităţilor, nici cu aşteptările oamenilor. Banii au fost daţi numai acolo unde sunt votanţi PDL sau UDMR“, a mai spus Zgonea. În urma analizei, PSD cere din nou Guvernului Boc să oprească alocarea fondurilor bugetare pe criterii politice şi să prezinte public, în cel mai scurt timp posibil, un raport de impact pentru PNDI în care să spună câte proiecte au fost realizate şi câte familii beneficiază în mod real de pe urma acestor investiţii.