Preşedintele UNPR, Marian Sârbu, consideră că Ministerul Muncii are o „problemă de gestiune generală” a resurselor materiale şi umane şi că Guvernul, în ansamblul său, are „o problemă” în ceea ce priveşte explicarea măsurilor pe care le ia şi comunicarea cu cetăţenii. „Orice om, atunci când intră în minister, trebuie să-şi propună să gestioneze foarte bine toate resursele pe care le are la dispoziţie: şi cele materiale, şi cele umane. Cred că există loc pentru o gestionare mai bună a acestor resurse”, a afirmat Marian Sârbu. „Nu este o decizie corectă ca miniştrii să nu iasă şi să explice ce face Guvernul, chiar şi la posturile de televiziune mai puţin prietenoase, ca să spunem aşa. Trebuie să-ţi asumi riscul de a fi uneori antipatic moderatorului şi de a explica de ce Guvernul ia măsurile pe care le ia”, a afirmat Marian Sârbu. Pe de altă parte, Sârbu a spus că România va avea în 2011 un deficit de 3,6 miliarde de euro la fondul de pensii, iar una dintre temele discutate cu FMI a fost aceea ca Guvernul să nu mai fie obligat să contracteze noi împrumuturi pentru plata pensiilor şi a altor indemnizaţii, a afirmat fostul ministru al Muncii, Marian Sârbu.